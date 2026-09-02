Camilo Séptimo de luto tras el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

Un trágico acontecimiento enluta a la industria musical mexicana tras confirmarse el fallecimiento violento de cuatro personas en el interior de un departamento en el centro de ese país. La justicia detuvo a dos personas por su presunta vinculación con el asesinato de Jonathan Meléndez, compositor y tecladista de 38 años de la agrupación indie rock Camilo Séptimo, en un hecho donde también perecieron su cónyuge embarazada, su hija de tres años y una colaboradora doméstica.

Investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo

El hallazgo de las víctimas se efectuó en los primeros minutos del miércoles 2 de septiembre de 2026 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Oficiales de seguridad acudieron al inmueble luego de que vecinos de la torre habitacional alertaran sobre disparos y gritos. En el departamento fueron encontrados sin vida Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa Ana Paula (de 35 años y en gestación), la hija de ambos, Sofía (de tres años), y la trabajadora del hogar identificada como Aleyda Romero, de 21 años, todos con heridas de bala, al igual que la mascota doméstica.

Los rescatistas pusieron a buen recaudo a un niño de seis años que se encontraba en el lugar sin agresiones físicas.

Operativo de captura y situación de los sospechosos

Las autoridades aprehendieron a Diego Sebastián N., socio comercial del músico, y a Gerardo N., en un despliegue coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía capitalina.

Ambos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo indagatoria por el delito de homicidio calificado.

Presunto móvil por disputa de un préstamo y robo

Conforme a los datos preliminares aportados por el comunicador Carlos Jiménez, la agresión se habría desencadenado por un altercado económico. Diego N. acudió a la vivienda ya que el tecladista le prestaría una cantidad estimada en 300 mil pesos (17 667,15 dólares aproximadamente); no obstante, una discusión posterior derivó en el ataque armado.

Asimismo, las autoridades federales manejan el robo de bienes como línea de investigación, señalando que el sospechoso utilizó la confianza comercial previa para acceder a la residencia con el permiso de los ocupantes entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes.

Pronunciamiento de la banda y condolencias a Aleyda Romero

La agrupación Camilo Séptimo emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales para honrar la memoria del artista y extender sus condolencias a los deudos.

La banda manifestó despedir con profundo dolor a quien recordarán con amor y gratitud, celebrando su trayectoria, su luz y el camino compartido.

En el pronunciamiento, los músicos extendieron también su pésame a la familia de Aleyda Romero, colaboradora del hogar fallecida en el ataque, y expresaron su respaldo a las diligencias ministeriales al valorar “el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”.

El legado musical de ‘Honas’ en la agrupación

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa formó parte clave del grupo desde su fundación en 2013. Conocido artísticamente como ‘Honas’, desempeñó un papel central en la creación del sonido indie rock de la banda a través de la estructuración de sintetizadores, atmósferas electrónicas, producción técnica y coros en sus presentaciones en vivo.

Con información de EFE

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