Una talentosa ecuatoriana está lista para revolucionar la industria musical global. Se trata de Belén Sánchez, la artista nacida en Ecuador que ha captado la atención de una de las publicaciones más influyentes.

Billboard la ha destacado en su sección de artistas emergentes que están en el radar de sus editores, en la publicación del 29 de octubre de 2025.

🌟 Belén Sánchez: del bolero a la salsa con sabor a Guayaquil

El foco de la publicación se centra en el sencillo debut de Belén Sánchez, Lejos de casa.

Este tema fue lanzado a principios de 2023 y marca su potente irrupción.

La canción comienza con un vibrante bolero que luego da un giro inesperado. Pasa a los emotivos versos de rap del artista Vavier Jerainto.

Finalmente, se transforma en una salsa con mucho ritmo, que acompaña La Banda Brava.

Más allá de la fusión de ritmos, la canción refleja una vivencia profunda.

Lejos de casa plasma la experiencia personal de la cantante como inmigrante en Estados Unidos. Belén Sánchez reside actualmente en Nueva York.

La artista comentó en una publicación de Instagram que tenía esta canción guardada desde 2018. Su objetivo era que la canción sonara y representara a su ciudad. Mencionó específicamente a Guayaquil.

🌎 El toque guayaco que rompe esquemas

El reconocimiento de Billboard la posiciona como una promesa musical. La revista la incluyó en su más reciente edición de “En Nuestro Radar”.

En este espacio, los editores de Billboard Latin y Billboard Español presentan “diamantes en bruto”. Estos son artistas principiantes que, aunque no han tenido impacto ‘mainstream’, emocionan con su música.

Además de desarrollar su propia carrera musical, Belén Sánchez tiene una sólida formación. Ella es egresada del Berklee College of Music.

También es representante de la prometedora artista dominicana La Cassandra. Su canción recomendada para la playlist es Lejos de casa (feat. La Banda Brava).

