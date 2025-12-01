Circula un video donde Anuel AA “confirma” que tiene VIH. Su aspecto reciente y rumores de hospitalización alimentaron la preocupación en redes.

Miles de usuarios quieren saber si el clip es real. La duda creció tras verlo con un cambio físico notorio y desaparecer de redes sociales.

Más noticias

Según un artículo de TV Azteca, por el momento no existe ninguna confirmación oficial. Todo apunta a que el video forma parte de una nueva ola de deepfakes hiperrealistas, o sea, es falso.

Un video que imita voz, rostro y gestos

Screenshot del supuesto video de confirmación de Anuel AA.

El fragmento viral muestra a alguien con la complexión, tatuajes y tono de voz del cantante de trap. El material proviene de cuentas conocidas por publicar contenido manipulado con inteligencia artificial.

Expertos en verificación digital explican que los deepfakes actuales pueden replicar microgestos y sombras. Esto explica por qué muchos usuarios creyeron que era auténtico.

Ninguna fuente oficial, ni el cantante ni su equipo, ha confirmado algún diagnóstico. Su silencio genera especulación, pero no constituye prueba alguna.

Apariencia cambiante y conciertos cancelados

Sí es cierto que Anuel luce más delgado. También canceló varios conciertos en Europa, lo que levantó inquietud entre seguidores.

Presentaciones pospuestas y retrasos alimentaron teorías sensacionalistas. No existe evidencia concreta que respalde esas narrativas.

En este contexto surgió otra versión. El periodista Javier Ceriani afirmó que el artista habría sufrido una descompensación extrema e incluso un coma por sustancias.

Más teorías sin respaldo oficial

Ningún reporte médico confirma la versión mencionada por Ceriani. Aun así, su comentario aumentó la confusión pública.

Un artículo de US Weekly recuerda que el artista ha sido una figura influyente del trap en la última década. Y señala que sus fans se preocupan por su aspecto reciente y su desempeño en shows.

Los seguidores también comentan cambios en su tono y energía en redes y conciertos. Sus apariciones públicas recientes han generado aún más interrogantes.

Preocupaciones previas sobre su salud

Los problemas de salud no son nuevos en su trayectoria. En 2023 alarmó a sus seguidores tras ser ingresado de emergencia.

En 2025 circularon rumores sobre otra hospitalización. Él mismo lo desmintió en Instagram, pero las dudas persistieron.

“¿Qué hospital y qué carajo?”, dijo en aquella ocasión el artista. “El día que digan que he muerto, no les crean hasta que vean el cuerpo tirao’ ahí”.

Rumores de brujería y críticas sobre su aspecto

Cuando estuvo con la cantante Yailin La Más Viral también surgieron teorías. Algunos aseguraron que habría sido víctima de brujería.

Sus fans relacionaban esas versiones con su pérdida de peso. Nada de esto ha sido confirmado por fuentes oficiales.

En su publicación más reciente del 31 de octubre, varios usuarios lo señalaron como “destruido”. Otros insistieron en que “el problema nunca fue Yailin”.

Problemas en su reciente gira por Europa

La alarma de los fans aumentó en noviembre durante su Europe Tour por España. Varias ciudades reportaron cancelaciones de último minuto, según el sitio Los 40.

Madrid y Barcelona tuvieron retrasos considerables. En ambos casos el show duró menos de lo esperado y el sonido fue cortado antes de su despedida.

Aunque actuaciones como las de Málaga y Murcia sí se realizaron, también tuvieron fallos técnicos. Muchos asistentes reclamaron en redes por los retrasos y la corta duración del concierto.

Entre dudas y silencio

Estas inconsistencias escénicas reforzaron la preocupación sobre su estado de salud. En redes muchos se preguntan qué está pasando realmente con Anuel AA.

Por ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre una condición médica. Tampoco hay respuesta directa del artista respecto al video viral.

Todo indica que el clip que circula es un deepfake. Solo queda esperar un comunicado formal de Anuel o de su equipo.

Te recomendamos