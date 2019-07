Murió Chaser, el perro 'mas inteligente del mundo'

LEA TAMBIÉN

Chaser, una border collie certificada como el perro 'más inteligente del mundo' por su habilidad para aprender, murió a los 15 años de edad. Medios estadounidenses informaron del deceso del can, que era conocido por ser capaz de identificar más de 1 000 objetos por su nombre.

Según The New York Times, Chaser falleció el pasado martes 23 de julio del 2019 a la edad de 15 años. La border collie, que perteneció al profesor de psicología de la universidad privada Wofford College (Carolina del Sur) John W. Pilley, fallecido en el 2018, vivía desde con Sally, la esposa de él y una de sus hijas.



Pilley Bianchi, hija del profesor universitario, dijo el pasado sábado 27 de julio del 2019 que Chaser había sufrido varias complicaciones de salud en las últimas semanas. "El veterinario determinó que ella murió de causas naturales... Su deceso fue muy rápido", declaró al Times.



Bianchi, quien ayudó a su padre a entrenar a Chaser contó que la mascota estaba siendo tratada con acupuntura para manejar un problema de artritis, pero que no padecía de otras enfermedades.

El dueño de Chaser la entrenó durante tres años por entre cuatro y cinco horas diarias. Foto: Twitter/@nationalpost.

Ahora, dice el medio estadounidense, los restos de Chaser descansan en el jardín de la casa de la familia junto con los cuerpos de otros perros y algunas de las cenizas de Pilley.



Chaser era capaz de distinguir objetos solo con una palabra. Entendía sustantivos comunes y propios. Pero para Bianchi, la forma en la que fue entrenada fue lo que convirtió a Chaser en el perro más inteligente del mundo.



Durante tres años, el profesor se tomó entre cuatro y cinco horas diarias para entrenar a Chaser. Lo hacía enseñándole un objeto y diciendo su nombre hasta 40 veces. Luego escondía la pieza y le pedía a la mascota que lo encuentre, recuerda por su parte el medio National Post.

Video: YouTube, cuenta: HMH Books

En el 2014, Pilley declaró al New York Times que la lección más grande que deja Chaser es que las personas reconozcan "que los perros son más inteligentes de lo que pensamos, y con el tiempo, la paciencia y un refuerzo que disfruten, podemos enseñarles cualquier cosa".