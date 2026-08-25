Miss Jamaica reapareció tras sufrir una grave caída en Miss Universo

Miss Jamaica reapareció en la gala de coronación nacional realizada el 23 de agosto de 2026 en Kingston.

La doctora Gabrielle Henry volvió al escenario para entregar el título a Celene Hall, tras meses de recuperación debido a las graves lesiones que sufrió en el certamen internacional Miss Universo en Tailandia.

👑 ¿Cómo reapareció Miss Jamaica tras su accidente?

Gabrielle Henry retornó a los escenarios vestida con un vestido rosa para entregar la corona nacional.

La reina saliente concluyó su reinado tras mantenerse alejada de los actos oficiales durante casi nueve meses, según reportó Hola!

El presidente de la organización, Mark McDermoth, celebró que la doctora pudiera estar presente en la velada para coronar a Celene Hall, representante de Portland.

Si quieres conocer los detalles del accidente de Miss Jamaica en Miss Universo, te recomendamos leer aquí los antecedentes de su caída en el certamen internacional.

🚑 ¿Qué lesiones sufrió la modelo en Miss Universo?

Miss Jamaica sufrió una caída por una abertura del escenario el 19 de noviembre de 2025 en Bangkok.

La organización confirma que el accidente le causó una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, fractura y laceraciones faciales, detalló People.

Para entender mejor el diagnóstico médico de la modelo, puedes consultar más información sobre la lucha de Miss Jamaica contra la hemorragia intracraneal que sufrió.

Tras permanecer en cuidados intensivos en Tailandia y recibir alta hospitalaria en marzo de 2026, continuó bajo supervisión médica antes de su retorno gradual.

✨ ¿Quién es la nueva reina de belleza?

Celene Hall, empresaria y artista de 25 años, ganó el certamen Miss Universe Jamaica 2026 frente a 33 concursantes. Hall es la primera mujer de Portland en obtener este título.

La nueva soberana asumirá la representación internacional de Jamaica, según informó Jamaica Observer. La velada contó con la participación de figuras de la moda y los negocios.

Accidente de Miss Jamaica; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Jamaica? Gabrielle Henry es una médica oftalmóloga jamaicana coronada Miss Universe Jamaica 2025. Representó a Jamaica en Miss Universe 2025 en Tailandia, donde sufrió una grave caída en el escenario. ❓ ¿Qué le pasó a Gabrielle Henry en Miss Universe 2025? Durante la competencia preliminar en Bangkok el 19 de noviembre de 2025, Henry cayó por una abertura en el escenario mientras caminaba. Sufrió hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas y heridas faciales.

Te recomendamos: