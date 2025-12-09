La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, regresará próximamente a su país acompañada de su equipo médico para continuar con su tratamiento.

Lo hará luego de sufrir una caída de un metro de altura durante uno de los certámenes preliminares celebrados en Bangkok, Tailandia.

El accidente ocurrió el pasado 19 de noviembre mientras Henry desfilaba con su traje de gala, momento en el que cayó por un orificio del escenario, provocando heridas graves que requirieron atención inmediata.

Diagnóstico y atención médica tras la caída

Tras el incidente, Gabrielle Henry fue trasladada en camilla al hospital, donde los médicos detectaron hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones faciales y otras lesiones.

La gravedad del accidente obligó a que la participante permaneciera bajo estricta supervisión médica antes de definir su traslado a Jamaica.

La organización de Miss Universo (MUO, en inglés) emitió un comunicado este lunes indicando que asumirá todos los gastos médicos y logísticos relacionados con el traslado y tratamiento de Henry.

Esto incluye alojamiento para la familia cerca del hospital, boletos de avión, transporte y personal dedicado a la asistencia de Gabrielle y sus allegados.

“Desde el momento en que Henry sufrió el accidente, la MUO ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fueran parte de nuestra familia, asumiendo total responsabilidad sin titubeos”, señaló el comunicado.

Polémicas y aclaraciones de Miss Universo

Esta edición de Miss Universo 2025 estuvo marcada por la controversia, incluida la denuncia de supuesto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, acusación que la organización ha desmentido.

Además, la MUO negó cualquier responsabilidad de Gabrielle Henry en su caída, calificando de infundadas las notas periodísticas que sugieren lo contrario.

Qué significa una hemorragia intracraneal

Según Mayo Clinic, la hemorragia intracraneal ocurre cuando se acumula sangre dentro del cráneo debido a la ruptura de un vaso sanguíneo.

Esta presión sobre el cerebro puede ser causada por traumatismos, hipertensión, aneurismas o uso de anticoagulantes, y se manifiesta con dolor de cabeza intenso, debilidad, problemas de habla, vómitos y pérdida de conciencia.

El diagnóstico se realiza mediante tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), y el tratamiento requiere atención médica urgente para controlar la presión intracraneal, en algunos casos mediante cirugía.

Gabrielle Henry seguirá ahora su proceso de rehabilitación en Jamaica, donde se espera que reciba atención integral hasta su recuperación total, mientras la comunidad internacional de Miss Universo y seguidores expresan su apoyo a la concursante tras el accidente.