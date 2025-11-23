La salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, preocupa al mundo del espectáculo.

La modelo, representante de la isla en Miss Universo 2025, permanece hospitalizada tras una grave caída.

La oftalmóloga sufrió el accidente durante la competencia preliminar del certamen internacional.

El hecho ocurrió justo mientras desfilaba en la etapa de vestido de noche, según detalla la información proporcionada por El Financiero.

😮La fuerte caída de Miss Jamaica

Gabrielle Henry caminaba con seguridad en el escenario durante la tercera y última etapa de la preliminar.

Los videos difundidos muestran que ella mantenía la mirada al frente, sin ver el borde cercano del escenario. El traspié provocó que la modelo cayera desde una altura considerable.

Tras el impacto, la organización del evento acudió de inmediato para auxiliarla. Posteriormente, la trasladaron a un centro médico en Tailandia.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, confirmó su traslado al Hospital Paolo Rangsit en Tailandia.

🏥 En la Unidad de Cuidados Intensivos

A tres días del accidente, la familia de Gabrielle Henry compartió detalles de su estado. La modelo continúa hospitalizada y en la Unidad de Cuidados Intensivos, de acuerdo con la información recogida por El Financiero.

La doctora Phylicia Henry-Samuels, hermana de Gabrielle, explicó que la evolución no ha sido la esperada por los médicos.

“Gabby no está tan bien como habríamos esperado”, señaló la familiar en un comunicado.

🙏 Siete días de vigilancia estricta

Henry-Samuels informó que la modelo permanecerá en la UCI por un mínimo de siete días.

Los médicos realizarán una vigilancia y atención especializada de forma estricta. La organización de Miss Universo Jamaica difundió esta información en sus redes sociales, tal como reporta El Tiempo de Colombia.

Aunque no sufrió ninguna fractura, la caída lastimó uno de sus pies y la barbilla, según otro comunicado de sus seres queridos.

La madre de la modelo, Maureen Henry, también dio un parte médico a través de las redes oficiales de Miss Universo Jamaica.

🗣️ El llamado a la oración y la discreción

El Tiempo de Colombia también reseña que la organización de Miss Universo Jamaica solicitó oraciones.

El llamado es para que los habitantes de la isla continúen enviando sus buenos deseos para la pronta recuperación.

La familia pidió expresamente privacidad en este momento. De igual forma, solicitaron evitar la desinformación y los comentarios negativos. El público sigue atento al desarrollo del estado de salud de Miss Jamaica.

