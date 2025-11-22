Un ejemplar del primer número de ‘Superman’ se convirtió en el cómic más caro jamás vendido en una subasta.

Alcanzó la cifra monumental de 9,12 millones de dólares, un precio que batió todos los récords anteriores. Esta historia no solo celebra a un ícono, sino también el poder inesperado del pasado familiar.

🏠 Superman esperaba en el ático

La increíble pieza de colección se encontraba en un ático de California. Tres hermanos del norte del estado descubrieron la reliquia mientras vaciaban la casa de su madre tras su fallecimiento, según reporta CNN.

El ejemplar de ‘Superman 1’, publicado originalmente en 1939, se había guardado en una caja de cartón bajo una pila de periódicos viejos.

✨ Una historia digna de película

El cómic, que costaba apenas 10 centavos en su lanzamiento, se hallaba en un estado de conservación casi perfecto.

Heritage Auctions, la casa de subastas de Dallas, lo consideró el ejemplar mejor valorado en la historia del personaje.

El menor de los tres hermanos, de edad avanzada, compartió que el hallazgo es “un testimonio de la memoria y la familia”, según cita CNN.

🦸‍♂️ El valor de una primera edición

La madre de los hermanos había adquirido los cómics junto a su propio hermano entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de los años, ella les dijo a sus hijos que tenía “cómics raros en algún lugar”, pero nunca los encontraron, detalla Univisión. La caja con el preciado ejemplar estuvo olvidada por décadas.

🏆 Un récord pulverizado en subasta

¿Qué elevó tanto su precio? Su excelente estado y el hecho de formar parte de la primera tirada de medio millón de ejemplares de DC.

Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions, dijo que este ejemplar tiene “una historia digna de una película”, cita Univisión.

El récord anterior lo ostentaba un ejemplar de ‘Action Comics 1’, vendido por 6 millones.

❓ ¿Qué significa este hito para la cultura pop?

Superman inauguró el género de los superhéroes en 1938 con ‘Action Comics 1‘, introduciendo un tipo de protagonista que evoca la mitología antigua.

Después de su debut, sus ventas se dispararon y la editorial, DC Comics, decidió darle su propia serie en 1939.

Este cómic icónico, que se agotó de inmediato en su primera tirada, sigue demostrando su estatus como un “hito en la historia de la cultura pop”, un valor que ahora asciende a más de 9 millones de dólares.

