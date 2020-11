¿Mensajes temporales en WhatsApp? Pasos para activar la nueva función

WhatsApp acogió el pedido de sus millones de usuarios a escala mundial y habilitó una nueva función: mensajes temporales. Se trata de una herramienta que activa la desaparición de sus chats de forma automática después de siete días de haber sido enviados.

El servicio de mensajería diseñó esta opción para ser utilizada en mensajes entre privados o grupos de WhatsApp. En el primer caso, cualquiera de los dos usuarios puede fijar la activación la desaparición. En los chats grupales, en cambio, solo pueden hacerlo los administradores.



En un comunicado difundido por los representantes de WhatsApp, se detalló que se estableció un período de siete días, porque "les permitirá a los usuarios seguir el hilo de la conversación sin olvidarse de qué estaban chateando. Transcurrido este tiempo, los mensajes recibidos, tales como aquella lista de supermercado o la noticia de la semana pasada, desaparecerán del chat, si la opción está activada", reza el boletín.



Para acceder a la nueva herramienta es esencial que actualice el servicio. Es decir, lo que debe hacer es ingresar a Google Play Store, si utiliza sistema operativa Android, o, Apple Store, si su dispositivo es iOS. Después, debe buscar la 'app' y presionar en la opción Actualizar. Si ya la tiene en su teléfono, podrá observar la opción Abrir.



¿Cómo activar la función?



Si lo que quiere hacer es que sus mensajes desaparezcan en un chat individual, los pasos de desactivación son sencillos. Debe abrir la conversación, tocar el nombre de su contacto. Allí aparecerá la opción Mensajes Temporales. Presione la opción y actívela. Para desactivarla, en cambio, debe repetir el mismo proceso y, en cambio, presionar Desactivados.



Si se trata de un chat grupal, el procedimiento es igual accediendo a sus mensajes. Pero solo el administrador podrá hacerlo.



Una vez activada la herramienta, si usted no abre su WhatsApp durante siete días, el mensaje desaparecerá, aunque podrá verlo en la vista previa en la que aparecen las notificaciones.



Si responde un mensaje, se citará el inicial. Pero, si lo hace con un mensaje temporal, ese texto citado puede permanecer en su conversación después de los siete días.



Si, en cambio, reenvía un mensaje temporal a un chat al que no aplicó la desaparición, el texto no desaparecerá. Además, si crea una copia de seguridad antes de que los mensajes se vayan, serán incluidos. Pero, se eliminarán cuando un usuario realice la restauración desde una copia de seguridad.



Una de las grandes interrogantes se basa en qué sucederá con el material multimedia. Pero recuerde: las fotos y videos que reciben se guardan de forma predeterminada en su galería de imágenes si tiene habilitada esa opción. Si son recibidos desde un chat con los mensajes temporales activados desaparecerán de la conversación, pero no de sus archivos.