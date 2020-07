Usar mascarilla es necesario en toda reunión social, recomiendan en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. recomiendan que las personas utilicen mascarilla cada vez que estén con personas con las que no viven.

En su sitio web, el organismo sanitario recomienda el uso de este tipo de protección en los lugares cerrados en los que las personas estén a menos de dos metros de distancia. En reuniones familiares, sea en una casa o un restaurante, lo más importante es no retirar la mascarilla del rostro en ningún momento, con excepción del momento de comer o beber. Ahí lo más recomendado es mantenerse al menos a dos metros de los demás comensales.



Al momento de servir, es preferible evitar las salsas o cualquier comida o bebida que implique compartir utensilios, cucharones, etc. Si en circunstancias normales es común que varios miembros de la familia entren a la vez a la cocina o pongan la mesa, en estos días es mejor que una sola persona se encargue de eso, y que se asegure de lavarse muy bien las manos antes o después de manipular la vajilla, los cubiertos y los vasos.



Los niños menores de tres años no pueden utilizar mascarilla y vuelven más complicado controlar el distanciamiento, por lo que en lo posible es mejor evitar este tipo de reuniones. Con los más grandes, si se van a encontrar con familiares de su edad es mejor que permanezcan afuera, y realicen actividades en los que el contacto sea nulo, evitando los juegos de mesa (para que todos no tengan que tocar el dado y las fichas), los bloques o los rompecabezas que se arman en conjunto.



Al acudir a cualquier restaurante o establecimiento, es necesario cerciorarse que el local se brinden las facilidades para mantener la distancia, y los alimentos sean manipulados respetando todas las normas de bioseguridad.