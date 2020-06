Linda Guamán, la científica que busca una estrategia contra el covid-19 y el micromachismo

LEA TAMBIÉN

Linda Guamán es MSc. y PhD. en Microbiología y una de las 100 líderes del futuro en biotecnología según el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés) y Harvard, pero en su primera sesión ante el Concejo Metropolitano de Quito, el martes 23 de junio de 2020, fue llamada “geniecilla” por uno de los ediles. El término fue calificado como micromachismo por la científica ecuatoriana.

“’Geniecilla’ así me llamó un concejal hoy en mi primera sesión de Concejo. Soy Linda Guamán y soy científica. Mi experiencia y mi capacidad me han traído a la Comisión de Salud para brindar una accesoria técnica para el diagnóstico de covid-19. Terminemos con los micromachismos".



Guamán es parte de un equipo que ofrece asesoría técnica para el diagnóstico de covid-19 a la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. “Lo que me impulsó a exponer este caso es ver lo normalizado que está el micromachismo también en la política”, dice la científica que ha enfrentado actitudes similares en el terreno académico y en otros ámbitos de la cotidianidad.

También en los últimos días se ha hecho eco de las denuncias sobre la ausencia o minoría de mujeres científicas en los paneles virtuales. Para ella es importante visibilizar este tipo de actitudes, como una estrategia para generar conciencia acerca de la equidad de género y respeto.



“A veces los cambios son pequeños, pero existen. Conozco hombres extraordinarios y no dudo que el concejal sea uno de ellos. El problema es que el machismo está tan arraigado que a veces no nos damos cuenta de aquello”, dice Guamán.



El hecho generó diversas reacciones en redes sociales. Otra científica, Estefanía Espín, respaldó la posición de Guamán, con una publicación en Twitter en la que explica el uso de apelativos para desacreditar a una persona por su género, así como por el campo académico y científico al que pertenecen.



“Queremos que nos llamen por nuestros nombres y nos reconozcan por nuestros logros, con un lenguaje profesional, no con "halagos" que refuerzan esa relación de poder de superioridad masculina”, escribe Espín.

¿Por qué decirle "geniecilla" a una científica es machista? El sólo hecho de tener que explicarlo evidencia lo normalizadas que están estas actitudes en nuestra sociedad. (Abro hilo) — Estefanía Espín (@EstefanaEspin) June 24, 2020



Como asesora técnica para la Secretaría de Salud del Municipio, el objetivo de Guamán es delinear una estrategia para hacer uso eficiente de las pruebas para covid-19 que están en manos del Cabildo. La científica habla de mejorar la automatización de los procesos y optimizar la capacidad de procesamiento de las pruebas. Guamán destaca la presencia de científicos, hombres y mujeres, como parte de un equipo multidisciplinario para enfrentar la emergencia sanitaria en la capital y en otras ciudades del país.