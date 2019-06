Librería vacía sus estanterías para alertar de escasa lectura en Paraguay

LEA TAMBIÉN

Una conocida librería del centro de Asunción decidió este martes 25 de junio del 2019, en el marco del Día del Libro Paraguayo, vaciar sus estanterías para llamar la atención sobre el escaso hábito de lectura que existe en el país y hacer pensar a los ciudadanos cómo sería una vida sin libros.

El largo escaparate, desde el que cualquier día se pueden observar cientos de títulos en las repisas, esta vez apenas ofrecía al paseante un obra en cada balda y, una vez dentro del local, se podía comprobar que todos estaban guardados en cajas.



Las níveas estanterías, en las que se habían salvado autores aleatorios, desde Stephen King a Mario Benedetti, pasando por el paraguayo Augusto Roa Bastos, contrastaban con los numerosos carteles que adornaban la librería y en los que se alertaba de las escasas cifras de lectura en el país.



Esas pancartas señalaban que en Paraguay se lee, de media, 0,25 libros por persona al año o que siete de cada diez alumnos no comprenden lo que leen.

Para el escritor Bernardo Neri Farina, expresidente de la Sociedad de Escritores de Paraguay, esa cifra de 0,25 libros al año tiene un origen dudoso del que se desconoce su fuente, aunque el número de libros leído al año en el país es bajo.

"Me arriesgaría a decir que no se llega a un libro por persona al año, a pesar de que la producción en el país es de unos 450 libros anuales", comentó en una conversación telefónica.

Librería en Asunción (Paraguay) expone carteles con cifras de lectura en el país para incentivar el hábito de leer.



El escritor encontró varias razones a este desinterés por los libros, como la carencia de una cultura de la lectura, la falta de una clase media consolidada, los periodos de guerra y dictadura así como las escasas bibliotecas públicas y políticas por parte del Estado para incentivar el hábito.



"La cultura no estaba como una necesidad imperativa. Sobrevivir era más importante que culturizarse", apuntó Farina. La percepción del escritor sobre la escasa atracción por la literatura en Paraguay también la compartió una de las dependientas de El Lector, la librería asuncena que hoy decidió prescindir de libros.

La cajera de la librería El Lector, Patricia Campos, asegura que el hábito de la lectura "no se debe a una cuestión económica".



Patricia Campos, cajera del establecimiento, aseguró que el bajo nivel de lectura no se debe a una cuestión económica, ya que se pueden encontrar obras desde USD 4, sino a que "algunos que no toman nomás el hábito de leer porque les aburre".



Por eso, la librería en la que trabaja decidió hoy retirar de los estantes la mayoría de sus libros para "asustar un poco a la gente" y "darles ese impacto de que no se lee".



Entre las estanterías vacías, una clienta, Elma Fernández, buscaba el súperventas 'La magia del orden', de la japonesa Marie Kondo, entre la sorpresa por no encontrar ningún título.



"Supongo que están en alguna actividad para encontrar algún método para que la gente pueda venir a interesarse por la lectura. Es un país que no precisamente se detiene mucho en la lectura", lamentó.