Jonathan Meléndez llegó después del ataque: esto habría ocurrido en el departamento del tecladista de Camilo Séptimo

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

A tres días del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, junto con parte de su familia, empiezan a conocerse nuevos elementos del crimen.

Una llegada con la confianza de por medio

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Diego “N”, identificado como socio de Meléndez, llegó al edificio entre las 17:20 a 17:30 horas del martes 1 de septiembre.

Estaba acompañado de su chofer, identificado como Gerardo “N”, quien habría permanecido esperando en el vehículo.

Según reportó El Universal, Diego ya era conocido en el edificio por visitas anteriores al domicilio de Jonathan.

Eso habría facilitado su ingreso sin que el personal de seguridad lo acompañara hasta la puerta del departamento, como normalmente ocurriría con una persona ajena al lugar.

El ataque a la familia

Jonathan aún no se encontraba en el departamento cuando Diego ingresó.

En la vivienda estaban su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de 3 años; y una trabajadora del hogar de 21 años.

Todas fueron asesinadas, junto con la mascota de la familia, según confirmó la FGJEM.

El Universal explica que, de acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron encontradas con las manos atadas.

El regreso de Jonathan y el desenlace

Jonathan habría llegado al departamento cuando el ataque contra su familia ya había ocurrido.

Distintos medios, entre ellos Milenio, reportan que el músico fue sometido y posteriormente asesinado por Diego “N”.

Un elemento que resultó clave para el hallazgo del cuerpo fue una precaución que el propio Jonathan había tomado antes del encuentro.

Según Infobae y Milenio, el músico ya sabía que mantenía una disputa con su socio y le pidió a un amigo que, si no tenía noticias suyas esa misma noche, avisara a la policía.

Al no recibir ninguna llamada, ese amigo acudió al departamento y encontró la escena del crimen, lo que permitió que las autoridades actuaran con rapidez.

Los cuerpos fueron localizados por la Policía Municipal la noche del 1 de septiembre, con los homicidios ubicados por la Fiscalía en una ventana de tiempo de entre las 17:30 y las 19:40 horas.

El niño que sobrevivió

Un menor de 6 años, hijo de Jonathan Meléndez y Ana Paola, fue encontrado con vida y sin lesiones dentro del inmueble, de acuerdo con la FGJEM.

Según La Razón, el niño habría logrado esconderse en una habitación entre las cobijas durante el ataque. Si quieres más datos puedes leer todo lo que se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia.



El presunto móvil

Las autoridades investigan una disputa financiera como la principal línea de la investigación. Si quieres conocer más de ese tema puedes leer todo sobre el conflicto económico tras el asesinato del músico de la banda de rock Camilo Séptimo

La detención

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, agentes de la FGJEM detuvieron a Diego “N” y a Gerardo “N” en menos de 12 horas tras el hallazgo de los cuerpos, según destacó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

La Fiscalía continúa la investigación y no ha revelado aún la situación jurídica formal de ambos detenidos.

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