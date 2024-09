John Leguizamo dijo lo que muchos han pensado por años de la TV. Aprovechó la entrega de los Premios Emmy 2024 para hacerlo.

Ofreció un apasionado discurso sobre la falta de representación latina en la industria televisiva. Recordó cómo, durante años, aceptó los limitados roles que se le ofrecían sin protestar.

“Durante años, no me queje de los limitados papeles que se ofrecían a los míos: El bombón picante, el amante latino, la criada, el pandillero… Resulta que no quejarse no cambia nada”, dijo.

El caso de un neoyorkino en el papel de un cubano

El actor John Leguizamo da su discurso en los Emmy 2024. Foto: EFE

John Leguizamo ha luchado por años por la inclusión de actores de color y en la entrega de los Emmy destacó cómo, desde su juventud, no veía a personas latinas representadas en la pantalla.

“Todo el mundo nos interpretaba, menos nosotros, expuso, poniendo como ejemplo al actor Al Pacino que encarnó a un mafioso cubano como Tony Montana en la película ‘Scarface’ o a la actriz Natalie Wood dando vida a la puertorriqueña María en ‘West Side Story‘.

La nominación de la colombiana Sofía Vergara

Sofía Vergara estuvo nominada a los Emmy 2024. Foto: EFE

Sofía Vergara hizo historia en los Premios Emmy 2024 y emocionó a los latinos en todo el mundo. Aunque no se llevó el galardón, su destacada interpretación en la serie de Netflix ‘Griselda‘ le valió una nominación envidiable.

Justamente, en su discurso Leguizamo destacó a Vergara y a Selena Gomez entre los nominados de la noche, junto con la histórica elección de Cris Abrego como presidente de la Academia, pero dejó claro que queda camino pendiente.

Necesitamos más de historias de grupos excluidos negros, asiáticos judíos, árabes, LGBTQ+ y discapacitados y esta noche es la prueba de que nuestra industria está progresando, reivindicó leguizamo. Lee aquí el discurso completo de John Leguizamo en los Emmy 2024.

La actriz de ‘The Bear’ le ganó a Meryl Streep

La actriz Liza Colón-Zayas ganó un Emmy. Foto: EFE

La actriz Liza Colón-Zayas también se subió a la tendencia de Leguizamo. Recogió su galardón admitiendo que no había escrito un discurso a pesar de la insistencia de su esposo porque no creía que fuera posible ganar frente a actrices como Meryl Streep y otras.

Liza Colón-Zayas es Tina Marrero en la serie ‘The Bear’ y ganó como el premio a mejor actriz de reparto.

Aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje político de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos 2024. “A todas las latinas que me están mirando sigan creyendo y voten, voten por sus derechos”, expresó.

Gael García Bernal y Diego Luna hablaron en español

Foto: EFE

La cereza del pastel fueron los amigos actores Diego Luna y Gael García Bernal: hablaron en español. “Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, a los Emmys”, dijo provocando una gran ovación entre el público.

“Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país, continuó Luna. Así se representó a la comunidad latina en la entrega de los Premios Emmy 2024”.