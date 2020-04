Jennifer Lawrence anima desde la cuarentena al voto por correo en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La actriz Jennifer Lawrence animó este miércoles 1 de abril de 2020, desde su confinamiento por el coronavirus, a que los ciudadanos voten por correo y respalden los cambios legislativos necesarios para que se puedan desarrollar las elecciones primarias en Estados Unidos con normalidad pese a la pandemia.

"Lo primero de todo, quiero mostrar mi franca solidaridad con todos los que se han visto afectados por la pandemia de covid-19 y mi más profundad gratitud con los trabajadores de emergencias y de sanidad que están arriesgando su salud cada día", dijo en un video de la revista People.



"Lo mejor que podemos hacer para frenar la propagación de este virus es quedarnos en casa, pero todavía hay unas elecciones en el horizonte, con millones de estadounidenses que todavía no han depositado su voto en las primarias", añadió.



Numerosos estados se han visto obligados a modificar la fecha de sus elecciones primarias debido a la crisis global desatada por el coronavirus, que ha alterado por completo los planes de los demócratas para elegir a quien se enfrentará al presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, en las elecciones de noviembre.



Entre esos estados figuran algunos con una importante población como Nueva York, Ohio, Pensilvania o Georgia.



En la carrera por la nominación demócrata aparece como favorito el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, que hasta el parón de la maquinaria electoral demócrata por el coronavirus había logrado distanciarse de su rival, el senador Bernie Sanders.



Lawrence instó a sus seguidores a que visiten la web represent.us para informarse sobre cómo pueden votar por correo o, en caso de que su estado no permita enviar la papeleta a distancia, averiguar cómo respaldar cambios legislativos para que sea posible.



"Es extremadamente importante: estamos hablando de nuestras elecciones", cerró Lawrence sobre una campaña, con la etiqueta en las redes #VoteAtHome (vota en casa, en inglés), que también ha sido apoyada por la actriz Alyssa Milano o la cantante Sia.



Ganadora del Oscar a la mejor actriz por el filme 'Silver Linings Playbook' (2012), Lawrence comenzó a deslumbrar al gran público con la exitosa saga de 'The Hunger Games'.



Su trayectoria incluye otras cintas como 'Winters Bone' (2010), 'American Hustle' (2013) y 'Joy' (2015), tres filmes por los cuales logró sus otras tres candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood.



Muy conocida también por sus reivindicaciones feministas, Lawrence presentó recientemente el thriller de espionaje 'Red Sparrow' (2018) y 'Dark Phoenix' (2019), la última entrega de las películas basadas en los cómics de 'X-Men'.

De cara al futuro, Lawrence tiene pendiente de estreno una película ya rodada y sin título de la directora Lila Neugebauer, también se pondrá a las órdenes del realizador Paolo Sorrentino en el filme 'Mob Girl', y trabajará con Adam McKay en la comedia para Netflix 'Dont Look Up'.