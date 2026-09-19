J Balvin sorprende con un mensaje en redes sociales para Valentina Ferrer

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Días después de confirmar su separación, un mensaje público de J Balvin reavivó las reacciones sobre la relación entre dos figuras del entretenimiento. La ocasión: el cumpleaños de Valentina Ferrer.

El mensaje que sorprendió a los seguidores

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones en redes sociales, ya que apenas unos días después de que la modelo argentina confirmara que ambos decidieron tomar caminos separados, el cantante colombiano reapareció públicamente para dedicarle un mensaje.

El cariñoso texto de Balvin hacia su expareja fue dado a conocer este 19 de septiembre, fecha en la que Valentina Ferrer cumple 33 años.

El artista compartió varias fotografías de la modelo y acompañó las imágenes con palabras de reconocimiento hacia ella, especialmente por su papel como madre de Río, el hijo que ambos tienen en común.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió Balvin. Más adelante añadió: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

Las reacciones de los seguidores

La publicación provocó rápidamente comentarios entre los seguidores del artista, quienes recordaron que durante su relación el cantante casi nunca le dedicaba publicaciones a su pareja. “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, le escribieron algunos fans en respuesta al mensaje.

Las opiniones se dividieron: algunos seguidores consideraron que el mensaje demostraba que Balvin continúa teniendo un gran cariño por la madre de su hijo, mientras otros cuestionaron que esas palabras aparecieran públicamente justo después de la separación.

Más información de J Balvin y Valentina Ferrer