Así nació y así terminó el cuento de hadas de J Balvin

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron el 16 de septiembre de 2026 el fin de su relación sentimental tras casi 10 años juntos.

La modelo argentina anunció la decisión en redes sociales y priorizó el bienestar de su hijo Río.

💔 ¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

La pareja decidió tomar caminos separados desde el respeto y el amor familiar.

Valentina Ferrer informó la ruptura en sus historias de Instagram y pidió comprensión ante este proceso personal.

Por su parte, la fuente Telecinco reportó que la noticia confirmó días de especulaciones y rumores de crisis entre ambos.

Si quieres conocer más detalles sobre este anuncio, lee también: el comunicado oficial y los antecedentes de la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer.

La modelo explicó que la prioridad compartida seguirá siendo acompañar a su hijo Río en todo momento.

Hasta ahora, el cantante colombiano no ha emitido declaraciones públicas sobre el término del noviazgo.

Sin embargo, existen versiones sobre la supuesta presencia de una modelo mexicana en medio de esta separación; quién es la modelo señalada tras la ruptura de J Balvin.

🎵 ¿Cómo nació la historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer?

La historia entre el artista y la modelo comenzó en un set de grabación.

Según la fuente Minuto 60, ambos entablaron amistad durante el rodaje del tema Bobo en 2016, mientras que la fuente RPP detalló que se conocieron en 2017 grabando el videoclip de Sigo Extrañándote.

Al principio mantuvieron solo una amistad porque la modelo tenía pareja.

En 2018 coincidieron de nuevo, formalizaron su noviazgo y empezaron a aparecer juntos en eventos internacionales.

👶 La llegada de Río y el crecimiento familiar

La relación se consolidó con la formación de un hogar. En junio de 2021 nació su hijo Río en Nueva York, un hecho que transformó la vida del artista.

El colombiano expresó esa etapa en la canción Río, lanzada en enero de 2025 y dedicada a su familia.

A pesar del tiempo compartido y la crianza conjunta, la pareja nunca contrajo matrimonio.

🛑 El fin de una etapa y el futuro de la familia

El anuncio del 16 de septiembre de 2026 marca una nueva fase para ambos padres.

Los involucrados afrontan la separación con tranquilidad y centrados exclusivamente en el cuidado de su hijo.

J Blavin y Valentina Ferrer; más preguntas sobre el tema

❓ ¿J Balvin dijo algo públicamente sobre la separación? No. Hasta el momento, el cantante no ha emitido un comunicado propio ni ha hecho declaraciones públicas sobre el mensaje de Ferrer. ❓ ¿Cuándo fue la última vez que se les vio juntos antes del anuncio? A finales de agosto de 2026, Ferrer publicó en Instagram fotos de un viaje familiar que incluía una imagen junto a J Balvin.

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