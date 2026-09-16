J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi una década juntos

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Tras varios días de rumores en plataformas digitales, la modelo argentina Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin.

La exreina de belleza argentina utilizó sus redes sociales para aclarar el estado de su vínculo con el artista.

El anuncio puso fin a los rumores sobre una supuesta crisis de pareja y confirmó el inicio de una nueva etapa para ambos.

El anuncio de Valentina Ferrer sobre el fin de la relación con J Balvin

En el texto difundido a través de su historia de Instagram, Valentina Ferrer expresó:

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Ferrer enfatizó que la resolución se gestionó con madurez:

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Finalmente, solicitó consideración:

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Valentina Ferrer confirma su ruptura con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”.

Las rumores que anticiparon su ruptura

La declaración oficial ratificó las sospechas que sus seguidores venían analizando en TikTok e Instagram.

A principios de septiembre, la modelo compartió un video con la canción Alguien que me amaba de Karol G, tema sobre promesas no cumplidas y desamor.

Tras recibir preguntas de seguidores sobre indirectas o un código secreto, la modelo reaccionó con me gusta a comentarios que interpretaban una crisis.

En medio de los rumores y versiones externas de supuestas infidelidades no vinculadas ni mencionadas en la separación, Ferrer publicó un video con su hijo Río usando la canción Solecito vení, de Greeicy y Rawayana.

El video estuvo acompañado de la frase: “Un rato libre, aprovechando a recargar energía. Mi Todo”.

La historia de amor entre el artista y la modelo

Valentina Ferrer y J Balvin anuncian su separación.

Según Univisión, ambos se conocieron en enero de 2017 durante el rodaje del videoclip Sigo extrañándote, donde la modelo interpretaba al interés romántico del intérprete.

Tras consolidar una amistad, iniciaron formalmente su noviazgo en 2018 y el 27 de junio de 2021 le dieron la bienvenida a su hijo Río.

A lo largo de casi ocho años juntos, la pareja optó por mantener su entorno personal en reserva, descartando el matrimonio tras considerar que la libertad y el compromiso mutuo fundamentaban su historia de amor.

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