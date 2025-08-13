El martes 12 de agosto de 2025, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizó una inspección en un barrio ubicado en el sur de Quito, donde detectó un caso de maltrato animal. ¿Las víctimas? Una perra y sus cachorros.

Más noticias:

Indignación por el maltrato a una perra y sus cachorros en el sur de Quito

En Guamaní, los inspectores encontraron a una perra llamada Ximena en condiciones críticas. Tenía desnutrición severa, lesiones visibles. Jamás recibió atención veterinaria.

Durante la inspección, la tutora no tenía a Ximena presente, pero minutos después la perra apareció. En el domicilio se encontraron cuatro cachorros en situación vulnerable, dependientes de la madre.

La responsable entregó voluntariamente a los perritos y actualmente reciben atención médica veterinaria para mejorar su estado de salud.

No te pierdas de leer: La perra Lolita es en realidad Candy y ‘cuenta’ los días para regresar a su hogar

La perra y sus cachorros maltratados reciben atención especializada

Ximena fue trasladada a uno de los Centros de Atención Veterinaria Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT), donde le brindan atención médica integral, vacunación, esterilización y rehabilitación emocional.

La UBA elaboró un informe sobre las condiciones en las que se encontraban los animales para iniciar el proceso administrativo correspondiente.

Te puede interesar: José Mujica descansará junto a la perrita de tres patas a la que amó profundamente

Sanción por maltrato animal

En coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se levantó un acta en flagrancia por la infracción grave prevista en el artículo 3711, numeral 28, de la Ordenanza Municipal 095, que sanciona “provocar intencionalmente en los animales daño o sufrimiento”.

La sanción económica establecida es de 10 salarios básicos unificados, equivalentes a 4 700 dólares.