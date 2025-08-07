Una perra permanecía inmovilizada en un espacio de apenas medio metro. La hallaron con una cadena y un collar improvisado con una manguera de gas.

No podía acostarse ni moverse con libertad. Su caso salió a la luz tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades.

Perra fue inmovilizada con manguera de gas y cadena en Quito

Este caso ocurrió en el barrio El Conde, en el sur de Quito. Personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito acudieron al sitio. Lo hicieron junto con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional.

La persona responsable del predio indicó que, a Estrella, la abandonaron. No tenía vacunas. Tampoco la esterilizaron.

Ante esas condiciones, los equipos municipales retiraron al animal.

Perra rescatada en Quito recibe atención especializada

Estrella llegó a uno de los Centros de Atención Veterinaria Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) de la UBA. Allí recibirá atención médica, vacunas, esterilización y rehabilitación emocional.

La UBA levantó un informe técnico para iniciar el proceso administrativo sancionador. Según la Ordenanza Municipal, está prohibido “encadenar o atar animales como método habitual para mantenerlos en cautiverio”.

Por esta infracción, los responsables podrían enfrentar una multa de hasta 10 Salarios Básicos Unificados, es decir, 4 700 dólares.