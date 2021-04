En 15 días de inactividad se esfuma una libra de músculo

Con la frase “¡O te mueves o te mueres!” entrenadores de los diferentes centros de acondicionamiento de Quito motivan a hombres y mujeres a dejar el sedentarismo y a sumarse a la práctica de cualquier sistema de entrenamiento.

Esa ‘campaña’ de activación llegó después de comprobarse que el ejercicio físico multiplica por 8 las probabilidades de sobrevivir al covid-19.

A esa conclusión llegó un estudio realizado por el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos (España); fue publicado en la revista americana Infectious Diseases and Therapy.



Aferrándose a esa afirmación, el deportólogo ecuatoriano Celio Romero dice que terminó el momento de procrastinar. Es necesario activarse hoy mismo para -en caso de contraer el virus- batallar con éxito con los estragos que produce la enfermedad.



El hábito de aplazar las cosas -en cuestión de salud- puede resultar devastador, sobre todo en esta pandemia.



La falta de actividad física, afirman los especialistas, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como la hipertensión, diabetes y obesidad.



Esta última, después de la edad, es el principal factor de mal pronóstico durante la infección por covid-19, según la Sociedad Española para el Estudio la de Obesidad.



El sedentarismo -además- es responsable de la pérdida de masa y fuerza muscular. Romero afirma que una persona sana puede perder entre el 1 y 3% de músculo en dos semanas sin nada de movimiento.



La masa muscular total generalmente se pierde con la edad, según el deportólogo José Reinhart, por eso recomienda mantener una dieta rica en proteína. Es un macronutriente que participa, entre otras cosas, en la reconstrucción de músculo y tejidos.



Según un estudio danés, publicado en la revista Journal of Rehabilitation Medicine, los hombres jóvenes tienen unas dos libras (0,9 kilos) más de masa muscular en cada pierna que los adultos mayores, pero ambos pueden perderla si se mantienen estáticos.



Para comprobar eso, los investigadores de la Universidad de Copenhague realizaron un ‘experimento’: inmovilizaron la pierna de cada uno de los participantes. Después de dos semanas de no moverse en lo absoluto, los hombres jóvenes perdieron 17 onzas (482 gramos) de músculo, en promedio. Los hombres mayores perdieron unas 9 onzas (255 gramos). Pero todos perdieron aptitud física.



La pérdida de la masa muscular es mucho más crítica en los pacientes que ingresan a terapia intensiva.



Romero dice que esas personas pierden entre el 3 y 5% de músculo cada 5 y 6 días. Cuando reciben el alta, muchos no pueden ni caminar. Recuperar el estado precovid-19, después de pasar 15 días en terapia, podría tomar hasta tres meses, según este especialista. La fisioterapista Carla Pamela Rivera, que trabaja con pacientes que se infectaron con covid-19, en cambio, afirma que una persona puede perder entre el 25 y 30% de masa muscular luego de 20 días de total sedentarismo (encamado).



Ese tiempo podría acortarse si la persona se mantiene activa y logra un buen tono muscular. ¿Cómo recuperar o ganar masa muscular? Los expertos sugieren sistemas de entrenamiento con pesas; los principiantes pueden empezar con el peso de su cuerpo.