Imagen capta como un 'hongo zombie' controla a un escarabajo en Perú  

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fotógrafo de vida silvestre Frank Deschandol logró captar con su cámara el momento en el que un "hongo zombie" se 'apodera' de un gorgojo. La imagen compite en el concurso Wildlife Photographer of the Year (WPY) 2019, según informa la cadena BBC.

En diálogo con el medio, Deschandol aseguró que mientras caminaba por la Amazonía de Perú se preguntó "qué podría ser esa cosa extraña... Entonces me acerqué y me impresionó mucho la perfecta simetría del hongo". La fotografía fue captada en la reserva biológica Madre Selva.



No es la primera vez que Deschandol fotografía a escarabajos víctimas de parásitos, pero este lo impresionó por su pose "fotogénica". Según la BBC, "el hongo se propagó dentro del pobre gorgojoo escarabajo, apoderándose de su control químico y obligándolo a trepar. Cuando alcanzó la altura adecuada para el hongo, el insecto se bloqueó en el tallo y murió".

El insecto de esta fotografía fue víctima de un parasitismo. La Clínica de la Universidad de Navarra define esto como un "tipo de asociación interespecífica que implica una relación estrecha y obligatoria en la cual uno de los asociados (el parásito) depende fisiológicamente del otro (huésped y hospedador)".



No es precisamente el escarabajo el que desarrolló las llamativas antenas que se aprecian en la imagen, sino el hongo que lo pudo hacer alimentándose por el interior de su hospedador. "Las cápsulas en la parte superior eventualmente explotarán y liberarán innumerables esporas pequeñas con el fin de infectar a nuevas presas", explica la BBC.

El fotógrafo aseguró que "la simetría perfecta me hizo pensar en fotografiar el escarabajo desde el frente para obtener todo el hongo y la cabeza del escarabajo". Además, como el animal ya había muerto y estaba inmóvil, Deschandol pudo probar "una exposición prolongada a la luz del día, evitando que el sol redujera el contraste del fondo".