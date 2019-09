Un hombre venció el cáncer dos veces y luego se ganó la lotería en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Stu MacDonald de la ciudad de Bend, en Oregon, EE.UU., venció al cáncer dos veces y luego se convirtió en el afortunado ganador de USD 4,6 millones en un juego de lotería. Su historia parece falsa, pero MacDonald es un hombre con suerte de verdad.

El estadounidense junto con su esposa tenían la costumbre de comprar un boleto de lotería cada semana y ella le repetía: “obtén el ticket ganador”. Sin embargo, el pasado sábado 7 de septiembre de 2019 su esposa olvidó decirle aquella frase, aún así la suerte no abandonó a MacDonald que ganó el premio mayor a cambio de USD 1.



El hombre se llevó a casa la suma de USD 1.56 millones luego de pagar USD 2.3 millones en impuestos. La cafetería Ashley’s en donde compró el boleto se quedó con USD 46 000 del premio como recompensa de la venta.



El ahora millonario hombre dijo en un comunicado que recoge la cadena de noticias CNN lo siguiente: “Soy un tipo muy afortunado. Sobreviví al cáncer dos veces y aquí estoy. Esto es increíble”.



Según un portavoz de la Lotería de Oregon, Stu MacDonald no aceptó entrevistas, ni permitió que se divulgue fotos suyas luego de que se conociera que ganó el premio mayor. Por ello no será posible ver su rosto.

El medio de comunicación CNN menciona que ganar el premio mayor de Mega Millions, es raro. Las probabilidades son de aproximadamente 1 en 500. De todas formas la gente sigue probando su suerte.