Guillermo del Toro logró que su esperada adaptación de ‘Frankenstein‘ llegue a las salas de cine de México, a pesar de ser uno de los estrenos fuertes de Netflix para finales de año.

El director, conocido por su pasión por el cine gótico y fantástico, insiste en que la “experiencia cinematográfica” —ver la película en pantalla grande y a oscuras— no tiene comparación.

Producida originalmente para streaming, la película tendrá un estreno limitado en cines selectos de México a partir del 23 de octubre.

Posteriormente, estará disponible en Netflix desde el 7 de noviembre. Del Toro busca que el público viva la magia de su Frankenstein en todos los formatos posibles.

Un elenco estelar y un clásico reinventado

Oscar Isaac y Jacob Elordi encabezarán la película como Victor Frankenstein y su monstruo, respectivamente.

Completan el reparto Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.

Los afiches promocionales muestran a los personajes con rostros ocultos, aumentando el misterio y el misticismo del proyecto.

La historia de Frankenstein, basada en el clásico libro de la escritora Mary Shelley, narra la creación de un ser con dudosa moral y repercusiones espirituales y éticas.

Del Toro, un cineasta que domina el romance gótico, la fantasía y el terror, parece el candidato ideal para darle nueva vida a un relato ya llevado al cine, teatro, televisión e incluso videojuegos.

Aunque se desconocen más detalles de la trama, la combinación de director, elenco y estética promete convertir a esta versión de Frankenstein en un evento cinematográfico imperdible para México y el mundo.

