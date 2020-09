Gimnasios de Quito están listos para reabrir sus puertas

LEA TAMBIÉN

Luego de la resolución emitida por el COE Nacional, el 10 de septiembre del 2020, alrededor de 130 gimnasios se alistan para reabrir sus puertas, luego de una paralización de actividades de seis meses, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19.

En ese escrito consta que "el COE Nacional, en sesión permanente del jueves 10 de septiembre de 2020, por unanimidad de los miembros plenos", resolvió “Autorizar la reapertura de gimnasios en cantones que se encuentran en “semaforización” amarillo”, en estricto apego a los protocolos establecidos para el fin”.



Según Juan Fernando Paredes, presidente de la Federación de Físico Culturismo y Potencia, los dueños de esos establecimientos podrían reabrir sus puertas hoy mismo -11 de septiembre del 2020-. Sin embargo, esperarán hasta el lunes 14 de septiembre, cuando Jorge Yunda, alcalde de Quito, tiene previsto recorrer un par de centros de acondicionamiento para verificar que cuenten con todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios por el nuevo coronavirus.



Este viernes 11 de septiembre, Yunda indicó que: “nos han preguntado sobre los gimnasios y nosotros hemos puesto una salvedad. Si el gimnasio presenta un protocolo de bioseguridad, sobre todo, con la ventilación, estamos totalmente de acuerdo en que se debe reactivar. No podemos parar más”.



Aquello lo dijo un día después de emitir una serie de medidas, condensadas en la Resolución A-060, misma que “suspende, temporalmente, la vigencia de las licencias metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el Municipio de Quito en los siguientes casos: - Bares - Discotecas - Centros de diversión nocturna - Centros de tolerancia y similares - Gimnasios, centros de entrenamiento y similares”.



Paredes apunta que la resolución del COE Nacional está por sobre la resolución del COE Cantonal, pero que para evitar sanciones, esperarán un nuevo pronunciamiento de Yunda. También cuenta que los propietarios de esos gimnasios presentaron cartas firmadas de responsabilidad y que, durante todo este tiempo, desde mediados de marzo, se han concentrado en implementar las medidas de bioseguridad en las instalaciones.



La guía estuvo lista a inicios de junio, cuando Quito pasó del semáforo rojo al amarillo. Se elaboró con la participación de los miembros de la Agrupación de Gimnasios –creada tras la emergencia- y por los dueños de los centros afiliados a la Federación de Físico Culturismo y Potencia.



La Agrupación, integrada por alrededor de 60 centros de acondicionamiento, en cambio, tiene como representante a Enrique La Motta, gerente de The Wellness Group.



Entre las medidas que adoptará cada centro de acondicionamiento están la suspensión de duchas, turco e hidromasaje; la desinfección permanente de manos y calzado; la desinfección minuciosa de máquinas, antes y después de cada uso.



La Motta añadió que cada persona contará con cuatro metros cuadrados para entrenar y que, para ingresar a las instalaciones, tendrá que agendar su espacio con anticipación para evitar aglomeraciones y respetar el aforo. A los socios también se les tomará la temperatura. Podrán permanecer en las instalaciones entre 60 y 75 minutos. Las personas de la tercera edad no tendrán acceso a varios centros de acondicionamiento físico.

Paredes apunta que en Quito hay alrededor de 300 gimnasios, pero que solo los que están en la base actual han presentado todos los requisitos para volver a operar. Afirma que durante todo este tiempo se ha registrado el cierre de 900 centros de acondicionamiento en todo el país. A inicios de marzo se contabilizaron hasta 4 500 gimnasios.