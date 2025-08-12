¿Quién es Georgina Rodríguez? Ella acaba de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Tras nueve años de relación y cinco hijos en común, la modelo y empresaria confirmó que se casará con Cristiano Ronaldo. La noticia, esperada por millones de seguidores, fue anunciada por ella misma en Instagram junto a una foto del espectacular anillo valorado en más de 6 millones de euros, como detalló Hola!

💍 Georgina Rodríguez y un “sí” para siempre

La pieza, un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates flanqueado por dos diamantes en forma de triángulo, ha sido descrita por el joyero Iñaki Torres como única y digna de coleccionistas. Para la pareja, el compromiso no solo significa un paso más en su historia, sino también un momento para celebrarlo en familia. Sus hijos —Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda— tendrán un papel especial en la boda.

En palabras de la propia Georgina, recogidas por Hola!, su prioridad es que los niños crezcan con valores como la humildad, la gratitud y el sentido de responsabilidad.

Georgina Rodríguez Met Gala:

🌅 Un día de verano que lo cambió todo

La historia comenzó en Madrid, en la tienda de Gucci donde Georgina trabajaba. Según relató en su docuserie ‘Soy Georgina’ de Netflix, aquel día un compañero le pidió que se quedara media hora más. Fue entonces cuando entró Cristiano Ronaldo acompañado de su hijo y un grupo de amigos. “Fue como un clic”, confesó el futbolista.

Ese encuentro dio paso a citas discretas y, meses después, a su primera aparición pública en los premios The Best. Desde entonces, la pareja ha vivido en Turín, Manchester y Riad, siempre priorizando estar juntos.

Georgina Rodríguez antes:

👠 Más que “la pareja de”

Como recuerda Vogue, Georgina nació en Buenos Aires en 1994, hija de madre española y padre argentino. Creció en España, donde estudió ballet en la Royal Academy of Dance de Londres antes de trabajar como au pair. Su carrera en la moda empezó como vendedora, pero en 2017 firmó con la agencia UNO Models y comenzó una trayectoria que la llevó a portadas de revistas y pasarelas internacionales.

Hoy es dueña de la firma OM By G y de la clínica capilar Inspyra Hair Medical Clinic S.L. También ha sido reconocida por su labor filantrópica en la Starlite Gala de 2021 y colabora con la fundación Nuevo Futuro.

¿Cuál es la nacionalidad de Georgina?:

📺 La ventana de Netflix

Su reality ‘Soy Georgina’ muestra su vida más allá del lujo. La serie revela sus orígenes, su faceta empresarial y su maternidad. La tercera temporada, estrenada en 2024, refleja su nueva vida en Arabia Saudita.

Ahora, con un compromiso que ha dado la vuelta al mundo, Georgina Rodríguez inicia un capítulo que promete ser tan mediático como íntimo. Un camino que comenzó con una mirada en una tienda y que, nueve veranos después, se dirige hacia el altar.

