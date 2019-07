Fujimorista que se opuso a los Panamericanos felicita a su sobrina por un triunfo en ellos 

LEA TAMBIÉN

La legisladora fujimorista Karla Schaefer expresó en el 2016 que los juegos Panamericanos Lima 2019, que se desarrollan desde el pasado viernes 26 de julio del 2019 en la capital peruana, eran un gasto "irresponsable". Sin embargo, este 30 de julio del 2019, la política felicitó a su sobrina Dominique Schaefer, por su clasificación a los octavos de final en Tenis.

Dominique Schaefer venció este 30 de julio del 2019 a Akilah James en un partido que duró una hora con 33 minutos, según reportan medios peruanos. Con ello, avanzó a la siguiente ronda de los juegos Panamericanos en Tenis.



Este 30 de julio del 2019, la legisladora felicitó a su sobrina por lo logrado. "Felicitaciones mi Gatita... vamos por más! Dominique Schaefer a octavos de final en Tenis", se lee en el mensaje. Su tuit, sin embargo, está lleno de comentarios de personas que le recuerdan que en el 2016 se opuso a la realización de los Juegos Panamericanos.

"Que bonito es colgarse de algo que su bancada no quería que se realice", escribe un usuario identificado como Julián. "Que bien por ella, porque si por usted fuera no habría logrado nada ya que no se habrían realizado los Panamericanos. ¿Su sobrina sabe esto?", cuestiona otra.

"No dudo del talento nacional de su sobrina, eso se aplaude, pero usted fue una de las que manifestó que el Perú no estaba en condiciones de realizar los juegos panamericanos, ahora está demostrando que sí se pudo y ahora hay que aplaudir a los organizadores y a nuestros representantes", escribe por su parte Pablo Talledo G.

El pasado 12 de octubre del 2016, el medio Perú 21 difundió las declaraciones de Karla Schaefer que dijo: "Es irresponsable gastar esos 4 200 millones de soles en los Juegos Panamericanos".



Schaefer reconoció que "como deportista, me duele en el corazón decir esto, pero la situación económica de nuestro país, la crisis que existe en diferentes sectores, como salud y seguridad, y programas que se han quedado sin fondos, 720 obras paralizadas y sin presupuesto para reactivarlas… son miles de millones tirados al piso. Lamentablemente es irresponsable".



Añadió que el Gobierno debía tomar una decisión responsable sobre la renuncia o no a la sede de los Juegos Panamericanos. "Es su responsabilidad tomar esta decisión y nosotros democráticamente debemos respetar lo que decida, porque ellos son los que manejan la caja fiscal. Yo, como deportista, me muero porque sean aquí los Juegos Panamericanos y fomentar la disciplina de mi vida, que es el frontón, pero el gobierno debe evaluar todos los elementos."