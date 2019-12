Cómo se utilizará la fibra óptica del Sistema Interconectado para Internet

LEA TAMBIÉN

El programa Internet Para Todos busca llegar con el servicio de Internet a los lugares más remotos. Una de las maneras de lograrlo será la utilización de la red de fibra óptica, con que cuentan los 5 800 kilómetros de cableado de luz eléctrica a cargo de Celec.

Ana Zurita, subgerenta de Servicios del Sistema Nacional Interconectado, explica que la red de fibra óptica que en la actualidad tiene Celec será utilizada para transmitir servicios de telecomunicaciones a escala nacional.



Se trata de la línea de transmisión eléctrica que, en su parte superior, dispone de fibra óptica. Según Zurita, esta infraestructura se utiliza actualmente para las operaciones dentro del sector eléctrico.



De hecho, Celec ya ofrece servicios con esta plataforma a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y, en un futuro cercano, proveerá este servicio a otras operadoras de telefonía.



“Nosotros tenemos red hasta las subestaciones, eso significa que no ofrecemos servicio hasta la última milla, es decir, hasta el usuario final. Este tendría que proporcionarlo las operadoras de telefonía y los proveedores de servicio de Internet (ISP)”. Celec no brinda este servicio, porque su fuerte es la transmisión de energía entre una ciudad y otra.



La ventaja de utilizar la red eléctrica es que los operadores de telefonía no tendrían que invertir en infraestructura adicional, porque esta ya se encuentra en plena operación.



Al estar ya instalada la red, el servicio de Internet para los usuarios sería más económico. De hecho, precisa la especialista, los precios de Internet se reducirán de manera significativa mediante este mecanismo de transmisión de datos.



Como señala la especialista, esta red no sufriría ningún tipo de problemas técnicos, porque la fibra óptica es inmune; lo que no ocurre, por ejemplo, con el cable de cobre, donde sí pueden registrarse interferencias o señales con ruido. Por esta razón, la fibra óptica garantiza un servicio de alta calidad para el usuario final.



Andrés Reyes, ingeniero en Telecomunicaciones, indica que en este caso se envían señales de datos a una frecuencia mayor a la que se transmite la electricidad (60Hz) para evitar interferencias.

Jesús Játiva, PhD en Electrónica, señala que antes de que se brinde el servicio a los hogares es necesario efectuar pruebas técnicas para verificar la ­calidad de la red.