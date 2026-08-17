La familia de Valeria Márquez recupera sus objetos mientras el salón de belleza del crimen sale en alquiler

La Fiscalía de Jalisco retiró los sellos del salón de belleza de Valeria Márquez y devolvió sus pertenencias a la familia.

A más de un año del feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco, el local donde operaba su negocio Blossom The Beauty Lounge fue desasegurado por las autoridades.

El Ministerio Público determinó que el inmueble ubicado en Plaza Santamaría ya no era requerido para las diligencias de la investigación.

Local en alquiler

El salón de la influencer Valeria Márquez en Zapopan fue desmantelado tras retirarse los sellos de aseguramiento.

De acuerdo con Unisivion, Blanca Trujillo, vicefiscal de personas desaparecidas de Jalisco, confirmó que el 8 de agosto de 2026 se realizó la entrega formal del establecimiento.

Todas las pertenencias, el mobiliario del negocio y los objetos personales que permanecían bajo resguardo en el lugar fueron entregados formalmente a la familia de Valeria.

En tanto, la posesión legal del inmueble retornó a su propietario, quien tras completar los trámites correspondientes recuperó el espacio comercial y decidió ponerlo nuevamente en renta.

La investigación sigue abierta

A pesar de la liberación del local, la Fiscalía aclaró que el caso no está cerrado y se busca a más implicados.

Entre los procesados figura Ramón Ángel Álvarez, alias ‘El R-1’, señalado como el líder criminal que habría ordenado el ataque por petición de su hijo, Francisco Álvarez, expareja de la víctima que actualmente sigue prófugo.

La influencer, Valeria Márquez, en una fotografía de archivo.

¿Quién es la persona detenida por el asesinato de Valeria Márquez?

En el caso también destaca la captura de Iván Martín ‘N’, acusado de ser coautor material del feminicidio. Tras ser puesto a disposición judicial el 2 de agosto de 2026.

El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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