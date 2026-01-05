Evangeline Lilly atraviesa una etapa distinta, lejos de los reflectores y centrada en su bienestar.

La actriz canadiense decidió contar, con sus propias palabras, por qué su vida cambió de ritmo.

Un testimonio en primera persona

Evangeline Lilly reveló que fue diagnosticada con una lesión cerebral traumática.

El anuncio lo hizo tras someterse a varias pruebas médicas.

La actriz explicó que el diagnóstico llegó después de un accidente ocurrido en 2025. Desde entonces, su prioridad es la recuperación.

El accidente en Hawái

El hecho ocurrió en mayo de 2025, en una playa de Hawái. Lilly se desmayó y cayó de frente contra una roca.

Ese golpe le provocó una lesión en la cabeza. Los médicos iniciaron evaluaciones más profundas tras el incidente.

“Me desmayé en la playa. Y cayó de la cara primero en una roca.



En el hospital, las enfermeras y el doctor entraron directamente en acción, más decididos a encontrar la causa de mi apagón que a coser el agujero pinchado en mi cara por la roca. Les sonreí irónicamente. “No encontrarás nada. “Dije con una voz mareada… “, Publicó en IG.

El diagnóstico médico

En un video en su Instagram Lilly afirmó que tiene “daño cerebral”. También señaló que casi todas las áreas de su cerebro funcionan con una capacidad reducida.

La actriz dijo que ahora trabaja junto a médicos para entender el origen del problema.

Reconoció que el proceso será exigente.

Un cambio de ritmo

“Es inquietante saber lo difícil que será revertir las deficiencias”, expresó. Aun así, decidió asumir el reto con calma.

También contó que su deterioro cognitivo la obligó a bajar el ritmo.

Gracias a eso, cerró 2025 de una forma más tranquila.

Antecedentes y reflexiones

Lilly recordó que en su juventud fue evaluada por posibles episodios de epilepsia. Luego se atribuyeron sus desmayos a hipoglucemia, sin pruebas específicas.

Tras el accidente, dijo creer que esos episodios responden a un límite emocional.

Así lo compartió en su reflexión personal.

¿Quién es Evangeline Lilly?

Nicole Evangeline Lilly nació el 3 de agosto de 1979 en Alberta, Canadá. Es actriz y autora canadiense.

Alcanzó la fama con su primer papel protagónico como Kate Austen en la serie ‘Lost’ (2004-2010).

Ese trabajo le valió seis nominaciones al Premio Saturn y una al Globo de Oro.

También actuó en ‘The Hurt Locker’ y ‘Real Steel’.

Interpretó a Tauriel en la saga ‘El Hobbit’ y a Hope van Dyne, la ‘Avispa’, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Vida y formación

Lilly creció en Columbia Británica junto a sus padres y dos hermanas.

Fue criada en comunidades bautistas y menonitas.

Se graduó con un alto promedio y fue líder estudiantil. Estudió en la Universidad Wilfrid Laurier y luego se especializó en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia Británica, motivada por su interés humanitario.

