Este domingo 4 de enero se celebraron los Critics Choice Awards 2026, la premiación con la que la crítica especializada marca el inicio oficial de la temporada de premios y comienza a perfilar el camino hacia los Oscars.
En su edición número 31, los galardones reconocieron lo mejor del cine y la televisión de 2025, en una ceremonia realizada en The Barker Hangar, en Santa Monica, California, y conducida por cuarta vez consecutiva por la comediante Chelsea Handler.
Entre las producciones más nominadas de la noche destacó ‘Pecadores‘ (Sinners), que lideró con 17 candidaturas, seguida por ‘Una batalla tras otra‘ con 14, mientras que ‘Frankenstein‘ y ‘Hamnet‘ sumaron 11 nominaciones cada una.
En televisión, ‘Adolescencia’ encabezó las menciones en la categoría de serie limitada, mientras que ‘Severance’ y ‘The Pitt’ dominaron el drama, y ‘Nadie quiere esto’, ‘Hacks’ y ‘The Studio’ protagonizaron la competencia en comedia.
Lee también: Drama en el hospital con ‘The Pitt’ y las mejores series médicas
Tras el paso de las celebridades por la alfombra negra, estos son todos los ganadores de una noche clave para la carrera al Oscar.
Ganadores de los Critics Choice Awards 2026
CINE
MEJOR PELÍCULA
- ‘One Battle After Another’
MEJOR DIRECCIÓN
- Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’
MEJOR ACTOR
- Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’
MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley – ‘Hamnet’
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
- Jacob Elordi – ‘Frankenstein’
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR ACTOR / ACTRIZ JOVEN
MEJOR CASTING Y REPARTO
- Francine Maisler – ‘Sinners’
MEJOR GUION ORIGINAL
MEJOR GUION ADAPTADO
- Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Adolpho Veloso – ‘Train Dreams’
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR MONTAJE
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
MEJORES EFECTOS VISUALES
MEJOR SONIDO
MEJOR DISEÑO DE ESCENAS DE ACCIÓN
- ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’
MEJOR COMEDIA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – ‘KPop Demon Hunters’
MEJOR MÚSICA
- Ludwig Göransson – ‘Sinners’
TELEVISIÓN
MEJOR SERIE DE DRAMA
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA
- Rhea Seehorn – ‘Pluribus’
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA
- Tramell Tillman – ‘Severance’
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA
- Katherine LaNasa – ‘The Pitt’
MEJOR SERIE DE COMEDIA
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA
- Seth Rogen – ‘The Studio’
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
- Ike Barinholtz – ‘The Studio’
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
- Janelle James – ‘Abbott Elementary’
MEJOR SERIE LIMITADA
MEJOR PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN
- ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN
- Stephen Graham – ‘Adolescence’
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN
- Sarah Snook – ‘All Her Fault‘
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN
- Owen Cooper – ‘Adolescence’
Lee también: ‘Adolescencia’ en Netflix, retrato crudo del dolor juvenil
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN
- Erin Doherty – ‘Adolescence’
Te puede intersar: ¿Quién es Erin Doherty, la psicóloga de la miniserie ‘Adolescencia’ de Netflix?
MEJOR SERIE EN LENGUA EXTRANJERA
MEJOR SERIE ANIMADA
MEJOR PROGRAMA DE ENTREVISTAS
MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA
- ‘SNL50: The Anniversary Special’
Te recomendamos