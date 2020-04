A pesar de la pandemia, los estrenos no paran para los videojuegos

LEA TAMBIÉN

No es necesario invertir mucho dinero para interactuar con diferentes videojuegos desarrollados para el teléfono celular, consolas y computadoras.

Como señala Andrés Maldonado, especialista en juegos de video, el auge de los ‘smartphones’ ha hecho que muchos desarrolladores hayan apostado a todo tipo de plataformas para difundir estos programas.



Entre los títulos que estarán disponibles para los teléfonos celulares en este mes y los próximos meses, en particular para aquellos dispositivos que incorporan el sistema operativo Android, se destaca Diablo Inmortal, el cual está centrado en la experiencia multijugador y el juego en solitario.



Se trata de un nuevo capítulo en la serie de rol y acción en el cual las personas cazan demonios y otras criaturas. Además, este juego está concebido para las plataformas táctiles de iOS y Android.



Otro de los programas que está por llegar es SinoAlice, un videojuego de acción en tiempo real diseñado para los dispositivos móviles.

El juego de terror | El psicológico ‘Someday You’ll Return’ trata cuestiones como la paternidad, el miedo y el rechazo a los sucesos del pasado.



Según se explica en la página digital Vandal, cada uno de los personajes tiene su propia historia, aunque también tendrá que interactuar con el resto, ya que las relaciones entre ellos es uno de los aspectos más importantes del título. Mientras tanto, para el mundo de las consolas hay otros programas que se estrenan en este mes, entre ellos están Bellow, una aventura que cuenta con una perspectiva aérea en la que los usuarios encarnarán a un guerrero que tiene que explorar una misteriosa isla.



Como señala Andrés Maldonado, este videojuego está desarrollado para la plataforma PlayStation 4. Actualmente, el juego está disponible para PC y Xbox One y será en este mes cuando ­esté disponible para la consola Sony.



Así como hay novedades para las consolas también las hay para las PC. Este 7 de abril saldrá a la luz el videojuego Disaster Report 4 Plus: Summer Memories, que llevará al jugador a un año no especificado en el que los edificios se vienen abajo tras un terremoto catastrófico en Japón. El objetivo es sobrevivir a esta difícil situación.

Otro título que se estrena en abril para computadores personales es Someday You’ll Return, un juego de terror psicológico que trata cuestiones como la paternidad, el miedo y el rechazo del pasado. Para ello, pone a los usuarios en el papel de Daniel, el padre de Stela, quien ha desaparecido.