Zendaya y Lee Jung-Jae hacen historia en los Emmy

Zendaya, a sus 26 años, se convirtió en la actriz más joven que gana dos veces el Emmy. Foto: EFE

EFE

La estadounidense Zendaya y el surcoreano Lee Jung-Jae hicieron historia este lunes 12 de septiembre al ganar el Emmy a mejor actriz y actor dramáticos, respectivamente, por sus papeles en "Euphoria" y "Squid Game" ("El Juego del Calamar"), dos de los fenómenos televisivos del año.

Zendaya, a sus 26 años, se convirtió en la actriz más joven que gana dos veces el Emmy de interpretación mientras que Lee Jung-Jae se coronó como el primer actor que triunfa en los premios con un papel interpretado en un idioma diferente al inglés.

"Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hago", señaló la joven actriz al recoger el galardón frente a otras compañeras nominadas como Jodie Comer ('Killing Eve'), Laura Linney ('Ozark'), Melanie Lynskey ('Yellowjackets'), Sandra Oh ('Killing Eve') y Reese Witherspoon ('The Morning Show').

Zendaya, que en 'Euphoria' encarna a una estudiante de instituto con una seria adicción a las drogas, repitió así la victoria que ya logró en 2020 por la primera temporada de la serie.

Entonces, se convirtió en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor interpretación dramática.

"Muchas gracias por crear un espacio seguro para rodar esta serie tan complicada", dijo este lunes al creador del exitoso formato de HBO, Sam Levinson.

Zendaya, también conocida por formar parte del reparto de la última trilogía de 'Spider-Man' y 'Dune', ha despertado la admiración del público y de la crítica con 'Euphoria', todo un fenómeno juvenil que con el estreno de su segunda temporada registró las mejores audiencias de HBO tras el final de 'Game of Thrones'.

El protagonista de otro fenómeno de masas, en este caso de Netflix, subió al escenario minutos después para recoger el Emmy por protagonizar 'Squid Game' ('El Juego del Calamar').

Jung-Jae, quien hasta hace un año era un completo desconocido para la industria anglosajona, se impuso este lunes 12 de septiembre a otros nombres como Jason Bateman ('Ozark'), Brian Cox ('Succession'), Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), Adam Scott ('Severance') y Jeremy Strong ('Succession').

"Gracias por hacer que un problema realista que todos enfrentamos haya tenido vida en la pantalla con un guion genial e increíbles efectos visuales", indicó el actor tras dirigirse al director de la serie, Hwang Dong-Hyuk.

'Squid Game' ('El Juego del Calamar'), que recrea una distopía en la que un grupo de personas arruinadas compite a vida o muerte en juegos infantiles por un botín, se convirtió el año pasado en la serie más vista en la historia de Netflix.

La ficción era la primera producción rodada en un idioma extranjera que logró la nominación a mejor serie de drama en los Emmy pero el galardón fue finalmente para 'Succession'.