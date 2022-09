Detalles de la tercera temporada de 'The Mandalorian'

The Mandalorian Foto: Disney Plus

Diario El Tiempo Colombia

Para el próximo 23 de febrero de 2023 está previsto el estreno de la tercera temporada de 'The Mandalorian', la exitosa serie de Disney +, en el universo de 'Star Wars', que ha logrado cimentar una nueva base de fanáticos para la franquicia y que abrió la puerta a otras producciones como 'The Book of Boba Fett' y ‘Ahsoka’.

La espera para ver esta nueva temporada ha sido larga para los fanáticos, luego de que su estreno, programado originalmente para diciembre de 2021, fuera aplazada por la pandemia de la covid-19.

Hasta el momento, los detalles detrás de los nuevos episodios han sido un secreto. Sin embargo, algunos pocos detalles tanto de la producción como de la historia que se desarrollará han salido de a poco a la luz, poniendo a los fanáticos al borde de sus asientos, esperando por más.

Entre otras cosas, Rick Famuyiwa, uno de los directores, le señaló al medio especializado IGN, que los capítulos a estrenarse explorarán las consecuencias para Din Djarin, también conocido como ‘Mando’, de haberse quitado el casco en medio de su rescate de Grogu (Baby Yoda), con lo que violó una de las principales reglas de la orden mandaloriana.

Ante esto, Djarin se verá en la obligación de viajar a su planeta en busca de las piscinas subterráneas con el fin de expiar su falta y limpiarse a los ojos de su orden.

Más allá de la historia, los detalles de la producción también han sido destacados, empezando por la incorporación a la serie del mítico Christopher Lloyd, conocido por interpretar al Doc Brown en Volver al Futuro, aunque de momento se desconoce el papel que desempeñará.

También volverá Gina Carano como Cara Dune (pese a que estuvo en duda por sus controversias políticas fuera de cámaras) y Giancarlo Esposito como Moff Gideon, principal antagonista de la segunda temporada.

