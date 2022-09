Fotos y otros recuerdos de Elon Musk son subastados por su exnovia

Los recuerdos incluyen fotografías del magnate Elon Musk. Foto: Captura de pantalla.

Han pasado un par de décadas desde que el multimillonario Elon Musk salió de la Universidad de Pensilvania. En aquella época, su novia era una joven llamada Jennifer Gwynne, con quien comenzó a salir en 1994. Aunque la relación no perduró, sí dejó artículos que actualmente son pretendidos por los coleccionistas.

A través de la casa de subastas RR Auction, la novia de Elon Musk durante su época universitaria puso en venta un lote con varios artículos correspondientes al tiempo que duró aquella relación. Según reseñó People, Jennifer Gwynne tomó la decisión de subastar las fotos y recuerdos del magnate con el objetivo de ahorrar dinero para pagar la educación universitaria de su hijastro.

El lote que actualmente se encuentra en subasta consta de 21 artículos del tiempo en que Gwynne y Musk fueran pareja, mucho antes de que se convirtiera en el hombre más rico del mundo. En el inventario figuran fotografías, por ejemplo, de la versión “tonta” y juvenil del magnate, cuando era un veinteañero lleno de ilusiones, mucho antes de comenzar Tesla o Space X.

Elon Musk's College Girlfriend is Auctioning Off Old Photos and Mementos. pic.twitter.com/GLNyOk1NNL — Inside Edition (@InsideEdition) August 30, 2022

“Ahora es el momento de dejar ir estas cosas. Sé que un fanático de Elon Musk los disfrutaría aún más que yo, y mi esposo y yo estamos buscando ahorrar para la educación universitaria de mi hijastro”, comentó Gwynne a People.

Algunas imágenes muestran a Elon Musk como nunca antes había sido visto. Se trata de fotografías instantáneas tomadas en la década de los 90, cuando visitó a la madre de su exnovia en Rhode Island, el momento en que cayó de su cama o visitando la Bahía de San Francisco.

Otro de los artículos es la carta que Musk le regaló a Gwynne para su cumpleaños en 1994. “Feliz cumpleaños, Jennifer (Boo-Boo), con amor, Elon”, dice la nota que incluía la cariñosa forma en que se refería a su exnovia. Según recogió la cadena CNN, este objeto ha recibido ofertas cercanas los 7.000 dólares.

“El collar de esmeraldas y la tarjeta de cumpleaños son ejemplos de su lado verdaderamente romántico, que también fue difícil de vislumbrar”, destacó Gwynne a People. “Cuando me dio el collar y la nota, vi la parte de sí mismo que me estaba ofreciendo, y me hizo amarlo más”, anotó.

Los coleccionistas podrán seguir haciendo sus ofertas hasta el miércoles 14 de septiembre, fecha en que se cierra la subasta.

