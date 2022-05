Vocalista de Metallica rompió en llanto durante un concierto en Brasil

Durante el concierto en Belo Horizonte, el músico confeso que los años no pasan en vano. Foto: Diario El Tiempo

Diario El Tiempo de Colombia

James Hetfield, el célebre vocalista de la banda Metallica, rompió en llanto, mientras la agrupación se presentaba en Belo Horizonte, Brasil, conmoviendo a los miles de asistentes.

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro”, reveló el vocalista de la icónica banda de thrash metal, en el marco de su gira por América Latina.

Según informa CNN Español (Chile), Hetfield se sinceró: “Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (los compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple”.

“Me abrazaron y me dijeron: ‘Si te sientes mal en el escenario, te apoyamos’”, comentó el músico, quien recibió el respaldo de sus grandes amigos, los integrantes de Metallica, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, dijo el músico entre lágrimas, citado por CNN Español.

Y es que es difícil concebir Metallica sin Hetfield en el frente. El cantante es uno de los más icónicos del heavy metal, pero si nos remontamos a los orígenes del emblemático grupo, estuvo a punto de no serlo.

Los integrantes iniciales de Metallica, Hetfiel entre ellos, admiraban el grupo Armored Saint, una banda ochentera de Los Ángeles, cuyo vocalista principal era John Bush. Y su sueño era presentarse al mundo con Bush como cantante, así lo reconoció Hetfield en una entrevista en el canal Mandatory Metallica, de Sirius XM.

Si Bush hubiera aceptado, Hetfield habría ocupado solamente la posición de guitarrista dentro de la formación de Metallica. Al recordar esta anécdota, el cantante de Enter Sandman, afirmó:

“Cuando estábamos empezando, obviamente John Bush era un cantante que llegamos a conocer muy bien, y realmente, realmente tratamos de meterlo en la banda como cantante. No funcionó. Estaba dedicado y muy enamorado de lo que hacía con sus hermanos en Armored Saint. Y lo respetamos absolutamente. Pero pudimos escucharlos y amarlos cada noche”.

Si bien en agosto de 2019, la banda Metallica había anunciado que visitaría Sudamérica en el marco de su nuevo tour, con fechas, lugares y países ya establecidos.

Con la llegada de la pandemia, en 2020, cientos de conciertos alrededor del mundo tuvieron que ser cancelados o reprogramados, entre estos, la gira de la famosa banda de metal.

En octubre de 2021, Metallica anunció las nuevas fechas de sus shows, los cuales tendrían lugar en Brasil, Chile y Argentina.