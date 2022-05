Enrique Bunbury cancela su gira y adelanta su retiro

El artista español Enrique Bunbury canceló su gira de despedida por problemas de salud. Foto: Facebook Enrique Bunbury

Enrique Bunbury canceló el concierto previsto para este 15 de mayo del 2022 como parte de la gira de despedida y adelantó su retiro. La noticia se hizo pública a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista español un día antes de la presentación.

El resto de conciertos previstos dentro de la gira también fueron cancelados. El artista aseguró que el dinero sería devuelto a quienes hayan adquirido entradas para sus presentaciones.

Una gira truncada

“Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya venía inminente. Me es imposible hacer más conciertos”.

El categórico, pero inesperado mensaje pone fin a una gira que había empezado a inicios de mayo en Estados Unidos. Esos primeros conciertos tuvieron una gran acogida por parte del público según afirma el mismo artista.

“Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuamos en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo”, dice el comunicado.

Sin embargo, un día antes de su presentación en el Rosemont Theatre en Illinois, Estados Unidos el artista no pudo más. “Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira”.

En la segunda etapa de la gira había fechas confirmadas en España hasta el 24 de septiembre con una última presentación en Valencia. Todo ha sido cancelado.

“Entiendo que muchos comprasteis entradas para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo. Podréis devolver los tickets donde los adquiristeis”, explicó.

La salud comprometida

“Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza. Lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”.

En febrero pasado, el artista de 54 años dio a conocer que venía arrastrando un complejo problema de salud.

“Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19”.

Según el comunicado, se trata de un problema de difícil diagnóstico. “Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan mis viajes y shows, un compendio de síntomas y dolor me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, detalló el cantante.

Un futuro incierto

Bunbury fue la voz que lideró a la banda española de rock Héroes del Silencio desde su gestación en la Zaragoza de los años 80.

El proyecto iniciado por Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, al que posteriormente se uniría Alan Boguslavsky se convirtió en un referente del rock en español.

Después de 12 años en los que acuñaron cuatro álbumes de estudio, seis directos y varios recopilatorios de los que se han vendido más de seis millones de discos, la banda se separó en 1996.

Mar adentro, Héroe de leyenda, La chispa adecuada son solo algunos de los himnos que corearon los seguidores en más de 1 000 conciertos que dio la banda.

Tras la disolución, Bunbury inició la etapa solista de su carrera en la que ha publicado alrededor de 25 discos y ha recorrido decenas de escenarios hasta la actualidad. Primero lo hizo con un grupo de músicos conocido como El Huracán Ambulante y luego con otra formación conocida como Los Santos Inocentes.

‘El puerto’ fue el último disco en publicarse. Se trata de un EP de cinco canciones grabado en el puerto español de Santa María, que debutó en el número 6 de la lista Top 100 álbumes en España.

En febrero pasado, Bunbury anunció que dejaría de hacer conciertos, pero que no dejaría de hacer arte. “A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos”, manifestó, para defender este “cambio importante” en su vida.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250 000, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, enfatizó.