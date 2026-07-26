La Velada del Año 6 dejó estos momentos virales

El evento La Velada del Año 6 reunió el 25 de julio de 2026 a más de 80 000 espectadores en el estadio La Cartuja de Sevilla y a millones de usuarios en retransmisión digital.

La cita impulsada por Ibai Llanos combinó espectáculos musicales, homenajes emotivos y sorpresas virales que marcaron la agenda del entretenimiento en Internet.

Si quieres profundizar en el ambiente y la cifra récord que movilizó este encuentro en territorio español, te recomendamos leer nuestra cobertura sobre la masiva asistencia en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

👑 ¿Qué guiño recibió Cristiano Ronaldo en La Velada del Año 6?

El periodista Edu Aguirre proyectó un mensaje personal de Cristiano Ronaldo ante las pantallas de La Cartuja durante su ingreso al cuadrilátero.

El comunicador lució un casco con los colores de Portugal, celebró con el emblemático grito del futbolista y dedicó palabras al delantero tras ganar su combate, según la cobertura de El Tiempo de Colombia.

Esta aparición desató el entusiasmo de los asistentes y consolidó uno de los instantes con mayor repercusión en redes sociales.

🕊️ Emotivo homenaje en memoria de Gaspi

Ibai Llanos dedicó un minuto de silencio y un video en recuerdo del creador Gaspi junto a la familia del joven fallecido.

El homenaje recordó la presencia del influencer en la edición anterior realizada en el mismo escenario andaluz, conforme al reporte de Infobae.

Para conocer más sobre este aspecto y los resultados en el cuadrilátero, puedes consultar nuestro análisis del tributo a Gaspi y el listado de ganadores.

🎤 ¿Qué artistas y celebridades aparecieron en el show?

El cantante puertorriqueño Yandel hizo cantar a todo el estadio con una presentación de sus grandes éxitos de reguetón sobre el escenario principal.

La jornada incluyó la presencia de Belén Esteban, los futbolistas Pedro Porro y Álex Grimaldo, y la cantante Aitana junto a Plex.

🚀 Anuncio especial sobre la edición de 2027

El creador WillyRex confirmó en directo que el evento tendrá una nueva entrega en el año 2027.

El anuncio ratifica la vigencia de esta producción como referente cultural y los organizadores prevén definir la sede del próximo encuentro en los siguientes meses.

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