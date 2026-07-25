El emotivo homenaje a Gaspi y el balance de los ganadores de La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se desarrolla este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

El evento organizado por Ibai Llanos reune a miles de espectadores con una cartelera de 10 combates y un emotivo tributo al creador de contenido Gaspi, fallecido este año.

🥊 El emotivo tributo a Gaspi en La Velada del Año 6

Ibai Llanos homenajeó a Gaspi durante la retransmisión colocando sobre la mesa de transmisión los guantes de boxeo que el streamer usó en la edición previa.

Según la información proporcionada por AS, la organización invitó a la familia del creador al estadio para presenciar la proyección de un video dedicado a su memoria.

El tributo recordó la trayectoria del creador argentino, quien falleció el 14 de junio de 2026 a los 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

La transmisión destacó el impacto personal y profesional que tuvo su participación previa en el certamen.

Esperamos que desde arriba nos estés viendo y te la estés pasando en grande.



Eres eterno, te queremos mucho Gaspi ❤️ pic.twitter.com/APusB9Yw81 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

🏆 Resultados de los combates y ganadores de la jornada

La jornada deportiva dejó triunfos destacados en el ring. De acuerdo con datos publicados por Gestión, los resultados de los enfrentamientos se definieron de la siguiente manera (a falta de definirse los últimos combates):

Fabiana Sevillano vs. La Parce (Ganadora: La Parce)

Clerss vs. Natalia MX (Ganadora: Natalia MX)

Edu Aguirre vs. Gastón Edul (Ganador: Edu Aguirre)

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer (Ganadora: Marta Díaz)

Viruzz vs. Gero Arias (Ganador: Gero Arias)

Para conocer más sobre cómo se desarrollaron los enfrentamientos en el cuadrilátero, puedes consultar nuestro análisis sobre las victorias de boxeo en este evento.

🌟 Un evento masivo que bate récords

La Cartuja vibró durante aproximadamente siete horas de espectáculo deportivo y musical.

La velada contó también con presentaciones en vivo de artistas como Anuel AA, Juanes, Yandel y Bad Gyal, consolidando el éxito del show en redes sociales.

Si quieres profundizar en la agenda completa del espectáculo, te recomendamos leer nuestro resumen de los horarios, las peleas y las presentaciones musicales de la velada.

La implementación de estas veladas de boxeo entre streamers mantiene su crecimiento global, mientras la organización evalúa nuevas sedes y formatos para sus próximas entregas.

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