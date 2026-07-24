La Velada del Año VI llega este 25 de julio: horarios, peleas y artistas invitados

La Velada del Año VI se realizará este sábado 25 de julio de 2026 a las 19:00 en Sevilla, España.

El evento, organizado por el creador de contenido Ibai Llanos desde 2021, reunirá a creadores digitales, periodistas y artistas internacionales en una jornada que promete romper nuevamente récords de audiencia en habla hispana.

La edición de este año contará con diez combates de boxeo amateur y presentaciones musicales entre las peleas.

Entre los artistas confirmados se encuentran Juanes, Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo conformado por Lucho RK y La Pantera.

Colombia tendrá doble representación

La creadora de contenido Valeria Solano, conocida como La Parce, abrirá la cartelera enfrentándose a la española Fabiana Sevillano en la categoría de 53 kilogramos. Además, Juanes interpretará canciones de su más reciente álbum, ‘JuanesTeban’.

El combate estelar será protagonizado por TheGrefg e IlloJuan, mientras que otro de los enfrentamientos más esperados será el de los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul.

La cartelera también incluye los combates entre NataliaMX y Clers, Marta Díaz y Tatiana Kaer, Kidd Keo y Lit Killah, Angie Velasco y Alondrissa, Viruzz y Gero Arias, Rivers y Roro, además de Plex y Fernanfloo.

¿A qué hora y dónde ver La Velada del Año VI en Ecuador?

El evento comenzará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) y será transmitido de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

En Ecuador, Perú y México (CDMX) iniciará a las 12:00, es decir al mediodía.

Según declaró Ibai Llanos a EFE, La Velada del Año es el proyecto en el que más invierte cada año y la edición de 2026 habría supuesto una inversión cercana a los 10 millones de euros.