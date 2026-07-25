Resultados preliminares de La Velada del Año 6. Combates y ganadores

El evento digital La Velada del Año 6 comenzó este 25 de julio de 2026 en Sevilla, España, bajo la organización del creador Ibai Llanos.

Esta jornada de boxeo entre creadores de contenido reúne 10 combates individuales y atrae a millones de espectadores en transmisiones digitales.

🎤 ¿Qué artista abrió el espectáculo en La Velada del Año 6?

El cantante colombiano Juanes abrió las actuaciones musicales con su tema A Dios le Pido.

Según reporta Minuto 60, el espectáculo musical desató reacciones inmediatas entre los seguidores del evento.

El artista posicionó su nombre entre las tendencias principales de la jornada digital.

Si deseas profundizar en el cronograma de los shows musicales y el orden del evento, te recomendamos consultar nuestra nota al respecto.

🥊 Cartelera histórica con 10 combates individuales

La jornada ofrece 10 peleas individuales divididas de forma equitativa en cinco cruces masculinos y cinco femeninos.

Depor informa que el Estadio La Cartuja alberga estos duelos transmitidos en Twitch, YouTube y TikTok para la comunidad hispana.

La estructura eliminó el formato de parejas y sumó tres peleas más respecto a la entrega previa.

Para conocer más sobre los antecedentes de este show deportivo y sus protagonistas, puedes revisar nuestra nota que recoge estos datos.

🏆 Natalia MX logra la victoria en el cuadrilátero

La creadora mexicana Natalia MX consiguió el triunfo en su combate frente a la boxeadora Clersss.

Marca destaca que la boxeadora celebró una actuación contundente ante el público presente en Sevilla.

Este resultado posiciona a la creadora entre las figuras destacadas del evento.

📺 Plataformas de transmisión y combates principales

La transmisión oficial se emite mediante los canales de Ibai Llanos desde el Estadio La Cartuja.

La cartelera principal incluye enfrentamientos como Yo Soy Plex contra Fernanfloo e IlloJuan ante TheGrefg.

Las decisiones arbitrales completarán el medallero oficial conforme concluyan los enfrentamientos restantes en el escenario español.

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