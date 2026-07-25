Los resultados de la Velada del Año VI, que reunió a 80 000 asistentes en Sevilla

Más allá de los combates: la Velada del Año 6 ofreció un espectáculo vibrante con 80 000 asistentes en Sevilla

Roro en La Velada del Año 6.
Giovanni Astudillo

La Velada del Año VI, organizada por el ‘streamer’ español Ibai Llanos, reunió a 80 000 asistentes en Sevilla.

Este evento se destacó por sus cifras impresionantes, incluyendo millones de espectadores por Internet y más de ocho horas de duración. La propuesta atrajo a la ‘Gen Z’, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Una mezcla de entretenimiento y combates

El espectáculo ofreció una experiencia similar a la película ganadora del Oscar ‘Todo a la vez en todas partes’, combinando múltiples elementos al mismo tiempo. Los asistentes disfrutaron de música de artistas como Juanes, Taburete, Bad Gyal, Metrika, Yandel y Eladio Carrión, además de combates entre creadores de contenido.

Combates destacados y actuaciones memorables

Las tres peleas principales incluyeron a:

  • Fabiana Sevillano vs. La Parce
  • Plex vs. FernanFloo
  • IlloJuan vs. The Grefg

A pesar de perder, Fabiana Sevillano cautivó al público con su entrada acompañada por la banda de Semana Santa de La Virgen de los Reyes. Plex, quien llegó al cuadrilátero montado en un hipogrifo, celebró su victoria con un beso a su pareja, la cantante Aitana.

Momentos impactantes y homenajes

El evento también incluyó momentos destacados como la entrada de Roro, que llegó sobre un dragón, y Sandy Rivers, quien hizo una alegoría a su México natal. La actuación de Anuel AA, quien utilizó un crucifijo rojo como micrófono, fue memorable. Además, se realizó un emotivo homenaje al creador de contenido argentino Gaspi, fallecido recientemente.

Una experiencia para recordar

A lo largo de la noche, el espectáculo mantuvo una constante energía con luces brillantes y pantallas gigantes. A pesar de algunos contratiempos técnicos, como un fallo en el escenario móvil que obligó a Ibai y sus contertulios a improvisar, la Velada ganó intensidad con los combates finales.

Nueva edición prometida para el próximo año

Con una promesa de continuar este fenómeno cultural, se anunció una nueva edición para el próximo año. La Velada del Año VI se consolidó como un evento que combina entretenimiento y emoción para todas las generaciones.

Elaborado con información de EFE.