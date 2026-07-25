Los resultados de la Velada del Año VI, que reunió a 80 000 asistentes en Sevilla

La Velada del Año VI, organizada por el ‘streamer’ español Ibai Llanos, reunió a 80 000 asistentes en Sevilla.
Este evento se destacó por sus cifras impresionantes, incluyendo millones de espectadores por Internet y más de ocho horas de duración. La propuesta atrajo a la ‘Gen Z’, convirtiéndose en un fenómeno cultural.
El espectáculo ofreció una experiencia similar a la película ganadora del Oscar ‘Todo a la vez en todas partes’, combinando múltiples elementos al mismo tiempo. Los asistentes disfrutaron de música de artistas como Juanes, Taburete, Bad Gyal, Metrika, Yandel y Eladio Carrión, además de combates entre creadores de contenido.
Las tres peleas principales incluyeron a:
A pesar de perder, Fabiana Sevillano cautivó al público con su entrada acompañada por la banda de Semana Santa de La Virgen de los Reyes. Plex, quien llegó al cuadrilátero montado en un hipogrifo, celebró su victoria con un beso a su pareja, la cantante Aitana.
El evento también incluyó momentos destacados como la entrada de Roro, que llegó sobre un dragón, y Sandy Rivers, quien hizo una alegoría a su México natal. La actuación de Anuel AA, quien utilizó un crucifijo rojo como micrófono, fue memorable. Además, se realizó un emotivo homenaje al creador de contenido argentino Gaspi, fallecido recientemente.
A lo largo de la noche, el espectáculo mantuvo una constante energía con luces brillantes y pantallas gigantes. A pesar de algunos contratiempos técnicos, como un fallo en el escenario móvil que obligó a Ibai y sus contertulios a improvisar, la Velada ganó intensidad con los combates finales.
Con una promesa de continuar este fenómeno cultural, se anunció una nueva edición para el próximo año. La Velada del Año VI se consolidó como un evento que combina entretenimiento y emoción para todas las generaciones.
Elaborado con información de EFE.