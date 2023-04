Trapecista muere al caer al vacío en pleno espectáculo, en China

Una trapecista murió tras caer al vacío en medio de un show en la ciudad de Suzhou, en China. El accidente tuvo lugar el sábado 15, pero se conoció el lunes 17 de abril de 2023.

Se trata de la gimnasta de apellido Sun, quien solía hacer acrobacias en las alturas sin medidas de seguridad junto a su pareja conocido como 'Suzhou'. Los artistas creían que al no usar un arnés o correas se veían “mejor estéticamente”.

En el video se puede ver cómo la pareja sube con ayuda de una grúa. Sun permanece agarrada del cuello de su pareja, pero al momento de soltarse para sujetarse en sus pies comete un error provocando que se caiga de una altura considerada. El show fue cancelado de inmediato.

Tras la tragedia, Sun fue transportada de emergencia a una casa de salud. A pesar de esto, según la BBC, los doctores no lograron hacer mucho, pues la gimnasta falleció poco después de haber sido ingresada. La mujer deja a su esposo viudo y a dos hijos.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1