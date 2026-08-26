¿Qué enfermedad tenía Tim Curry, el eterno Pennywise de ‘It’?

El actor Tim Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular (derrame cerebral) en julio de 2012 que afectó profundamente su movilidad y su salud a largo plazo, según El País.

Quien dio vida al terrorífico payaso Pennywise en la miniserie ‘It’ falleció la noche del martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, según informaron medios internacionales.

Según 20 Minutos, el propio Curry reconoció en una entrevista que su movilidad se había visto gravemente afectada.

“No puedo caminar, lo cual me limita mucho”, confesó el intérprete que marcó a toda una generación con su mirada inquietante y su sonrisa siniestra.

Si quieres conocer los pormenores del deceso de Tim Curry, no te pierdas el informe que preparamos al respecto.

💔 El día que cambió todo para Tim Curry

El protagonista de ‘The Rocky Horror Picture Show’ vivía uno de sus mejores momentos profesionales cuando su vida dio un giro inesperado.

En 2012, sufrió un derrame cerebral mientras recibía un masaje. Aquel viernes 13 de julio, que él mismo describe como “el día en que tuvo suerte de seguir vivo”, lo dejó en silla de ruedas.

La información difundida por Fotogramas recuerda que fue el propio masajista quien insistió en llamar a una ambulancia al notar algo extraño. Esa decisión le salvó la vida, aunque marcó un antes y un después en su carrera.

🎭 Una vida dedicada al cine y al teatro

La trayectoria de Tim Curry abarca más de 200 producciones entre cine, televisión y teatro.

A lo largo de su carrera, interpretó personajes tan icónicos como el Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ y el recepcionista Mr. Hector en ‘Mi probre angelito 2’.

Pese a las secuelas del accidente, el actor no se rindió. Continuó prestando su voz en proyectos de animación y demostrando que el talento puede adaptarse a las circunstancias.

“Sigo aquí, en esta ridícula silla, pero sigo trabajando”, declaró con ironía en una entrevista citada por Fotogramas.

🌟 El legado de un artista irrepetible

Su interpretación del payaso Pennywise sigue siendo considerada una de las más aterradoras del cine.

Para profundizar en la huella cultural de este villano, te invitamos a revisar nuestra lectura sobre por qué causa temor Pennywise y la psicología tras la figura del payaso.

El legado de Curry quedará grabado dentro de la historia del cine.

Muerte de Tim Curry; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pasó a Tim Curry y cómo afectó su carrera? Tim Curry sufrió un accidente cerebrovascular en 2012, que le dejó una movilidad muy limitada y afectó especialmente el lado izquierdo de su cuerpo. Aunque redujo sus apariciones, continuó vinculado con la actuación y otros proyectos, incluido el lanzamiento de sus memorias ‘Vagabond’ en 2025. ❓ ¿Tim Curry murió y cuál fue la causa de su fallecimiento? Sí. Según reportes publicados el 26 de agosto de 2026, Tim Curry murió a los 80 años después de enfrentar problemas de salud durante más de una década. Los informes relacionan su deterioro físico con las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012; la causa médica oficial debe confirmarse mediante fuentes familiares o autoridades.

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