Adiós a Tim Curry, el recordado Pennywise de ‘It’

El actor británico Tim Curry falleció la noche del martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia se confirmó el 26 de agosto de 2026. Su partida conmueve a la industria del entretenimiento global.

❓ ¿Quién fue Tim Curry y de qué murió el actor británico?

Tim Curry fue un destacado actor de cine, teatro y televisión, conocido por su versatilidad en papeles villanos y cómicos.

Según informó el portal TMZ, el artista falleció en su hogar sin sospechas de criminalidad.

El actor lidió con serios problemas de salud desde 2012 tras sufrir un grave accidente cerebrovascular.

Para conocer en detalle la evolución médica que enfrentó el artista en sus últimos años, te invitamos a revisar las secuelas y el estado de salud de Tim Curry.

🎭 Trayectoria de Tim Curry en el cine y el teatro

El intérprete alcanzó la fama internacional como el doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la estrella británica consolidó su carrera interpretando al malvado payaso Pennywise en la adaptación televisiva de ‘It’ de 1990 y participó en producciones como ‘Home Alone 2’ y ‘Annie’.

Si te interesa profundizar en el impacto cultural de este icónico villano, puedes leer nuestro análisis sobre el origen del temor hacia Pennywise y la psicología detrás de los payasos.

Además, acumuló tres nominaciones a los premios Tony por su labor teatral.

🏆 ¿Qué reconocimientos recibió Tim Curry a lo largo de su carrera?

A lo largo de su trayectoria, el artista destacó también como actor de voz y cantante.

La revista People detalló que ganó un premio Daytime Emmy en 1991 por su participación en ‘Peter Pan and the Pirates’, además de obtener reconocimientos honoríficos por su legado en el entretenimiento.

El legado artístico de Tim Curry continuará vivo a través de sus emblemáticas actuaciones en el cine, la televisión y el teatro internacional.

Tim Curry, Pennywise; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Tim Curry y por qué se hizo famoso? Tim Curry fue un actor, cantante y artista británico reconocido mundialmente por interpretar al doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’. Su trayectoria también incluyó papeles memorables en ‘It’, ‘Clue’, ‘Annie’, ‘Legend’ y ‘Muppet Treasure Island’, además de destacadas actuaciones en teatro. ❓ ¿Qué personajes famosos interpretó Tim Curry en cine y televisión? Sus personajes más recordados son el doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’, Pennywise en la miniserie ‘It’, Wadsworth en ‘Clue’, Darkness en ‘Legend’, Rooster Hannigan en ‘Annie’ y Long John Silver en ‘Muppet Treasure Island’. Estos papeles demostraron su versatilidad entre el horror, la comedia, el musical y la fantasía.

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