El actor Tim Curry compartió un último y conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram

El actor británico Tim Curry falleció a los 80 años este 25 de agosto de 2026 en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su representante y por reportes de medios internacionales, marcando el fin de una trayectoria de casi seis décadas en el cine, el teatro y el doblaje.

🎭 ¿De qué murió el actor Tim Curry?

Hasta el momento, no se ha revelado una causa específica de su fallecimiento.

Según información difundida por TV Azteca, el artista enfrentaba severas secuelas tras un accidente cerebrovascular sufrido en 2012, el cual redujo su movilidad y lo llevó a usar silla de ruedas.

Para conocer más sobre la evolución de su condición médica en sus últimos años, puedes consultar el historial y estado de salud de Tim Curry.

Fuentes policiales citadas por El Universal señalaron que las autoridades acudieron a su domicilio cerca de las 23:23 horas del martes, descartando cualquier sospecha de actos delictivos en el lugar.

📖 Últimos mensajes de Tim Curry en redes sociales

Días antes de su muerte, la cuenta oficial de Instagram del intérprete compartió promociones sobre ‘Vagabond’, su libro autobiográfico lanzado en octubre de 2025.

Conforme a lo reportado por El Siglo de Torreón, la última publicación se realizó el 13 de agosto de 2026 para anunciar un descuento especial del texto en Estados Unidos.

🕊️ Reacción de sus seguidores y legado artístico

Posterior a la confirmación de su deceso, los fanáticos transformaron la sección de comentarios en un espacio para rendir homenaje a sus personajes emblemáticos.

Si deseas profundizar en su trayectoria cinematográfica y la trascendencia de sus papeles icónicos, te recomendamos leer nuestro análisis sobre la carrera artística de Tim Curry y su huella en la cultura pop.

La huella de Tim Curry perdurará a través de su legado en el entretenimiento global y las evaluaciones que sus representantes realicen sobre la divulgación de los detalles finales.

Actor Tim Curry; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuál fue la causa de la muerte de Tim Curry? No se ha revelado oficialmente la causa de muerte; se confirmó que murió “pacíficamente” en casa tras más de una década con secuelas de un ictus. ❓ ¿Qué proyectos tuvo Tim Curry en sus últimos años? Publicó sus memorias ‘Vagabond’ en octubre de 2025 y tuvo un cameo en los créditos de la película de terror ‘Stream’ (2024), además de aparecer en eventos de aniversario de ‘Rocky Horror’.

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