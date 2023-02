Santiago Cruz se encuenra en Ecuador y se presentará mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Foto: cortesía

Santiago Cruz compuso El Gran Teatro inspirado en Julio Jaramillo. Durante una entrevista con EL COMERCIO, el artista colombiano detalló información sobre ese sencillo y el show de este 9 de febrero de 2023 junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. También se refiere a su álbum titulado 'Nueve'.

Santiago Cruz en Ecuador

Santiago Cruz llegó el pasado martes a Ecuador. "Me han recibido muy bien. Estoy muy ilusionado por el concierto y la salida del disco. En este país he conocido algunas ciudades como Portoviejo, Manta, Guayaquil, Cuenca, Loja y Quevedo. Disfruto mucho estar en este país".

Cuéntanos sobre la participación junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador?

Desde 2012 he realizado un espectáculo sinfónico. Los arreglos se han encargados a distintos maestros. Este mismo ‘show’ ya se ha dado en varias ciudades de Colombia, México, República Dominicana. Es la primera vez que lo vamos a hacer en Ecuador. La oportunidad se dio gracias a la invitación que me hicieron al participar en la celebración del Bicentenario de la Independencia.. Les pareció interesante que se realice el concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Será este 9 de febrero de 2023, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Sobre 'Nueve' y El Gran Teatro

¿Qué sorpresas trae el nuevo álbum 'Nueve'?

El eje temático central de 'Nueve' es la gestión de los recuerdos. Qué hacemos con los recuerdos. Recordar es una de las cosas que nos distinguen como seres humanos. Muchas veces si no hacemos una buena gestión de los recuerdos, se complica, se convierten en un obstáculo de alguna manera. Este disco se enfoca en distintas aproximaciones de recuerdos como el de pareja, situaciones, historias sociales. Este disco se grabó en dos etapas en Ciudad de México, en un lugar que se llama Desierto de los Leones, una casa estudio.

¿Qué géneros abarcas en este disco?

En 'Nueve' hay desde una balada pop, influenciado también por el country, blues, yambú con aire de son cubano y el bolero. Justamente, la salida de este disco se da con El Gran Teatro, que es junto a Andrés Cepeda. Lo escribí aquí, en Ecuador.

¿Cómo nació El Gran Teatro?

Estaba en un evento privado en Quevedo y el conductor que nos transportaba estaba escuchando Julio Jaramillo. A mí me encanta. Una tarde que llegué al hotel después de una prueba de sonido, me dije: ¿Qué hago con esta sobredosis de Julio Jaramillo que tengo? Y empecé a escribir un bolero de despecho. No podía ser de otra manera. Y así surgió esa canción y se la presenté a Andrés Cepeda, y me gustó la idea de participar. Su carrera es maravillosa, es un gran artista colombiano.

¿Qué proyectos tienes para este año?

Acaba de salir el disco. La idea es difundirlo la mayor cantidad de veces posibles, en la mayor cantidad de ciudades. Esa es la idea de 2023. De hecho, estoy por viajar al tour 'Después de la Tormenta' para República Dominicana. El sábado será el primer concierto con mi banda.

