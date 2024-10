Conciertos para todos los gustos se realizarán durante octubre de 2024. En la lista están los shows de Verde 70, Amon Anarth, Voz Veis, entre otros.

Una velada romántica en la CCE

Los Verde 70 estarán nuevamente sobre el escenario del Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para deleitar al público con temas como En la inmensidad, Palabras, Tanto ganas Tanto pierdes, entre otros.

Segundo Rosero y más rocoleros cantarán en Quito

Segundo Rosero, Noe Morales, Cecilio Alva y más artistas nacionales protagonizarán la velada ‘Rockola Fina y algo más’.

Los promotores anunciaron que será este 18 de octubre, desde las 19:00, en la Plaza de Toros Quito. El concierto se realizará como un homenaje a los 60 años de vida artística de Noe Morales.

Voz Veis en concierto

La agrupación Voz Veis llegará a Quito para presentar ‘La Última Función World Tour’. Su concierto está previsto para el 25 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico.

Voz Veis es reconocido por temas como, Aunque sea poco, Solo por esta vez, La niña de mis ojos.

Roqueros se tomarán el Teleférico

Amon Amarth, banda de metal sueca, conocida por su potente sonido y líricas inspiradas en la mitología nórdica y la historia vikinga, visitará Quito.

Temas de álbumes como ‘Once Sent from the Golden Hall’ y ‘Twilight of the Thunder God’ sonarán el 24 de octubre, en el Centro de Convenciones El Teleférico.