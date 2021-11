La novia de Efraín Ruales se despide de Ecuavisa

Redacción Tendencias (I)

Alejandra Jaramillo sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se retiraría de la televisión ecuatoriana. La noticia se dio a conocer en la mañana del lunes 22 de noviembre durante la transmisión del programa ‘En Concacto’ de Ecuavisa en el que Jaramillo se desempeñaba como presentadora.

“Quiero anunciar que me retiro de la televisión con mucho agradecimiento. Hoy es mi último programa en ‘En Contacto’ como conductora. Me voy en paz y con mucha tranquilidad”, dijo la presentadora que deja el programa en el que también trabajo su expareja, el fallecido presentador Efraín Ruales.

El anuncio de Jaramillo se hizo durante un programa dedicado al agradecimiento. La noticia también tomó por sorpresa a los demás presentadores y al equipo de producción quienes se mostraron conmovidos y le expresaron sus mejores deseos.

“La mejor de las compañeras. Esa belleza que tienes y que todo el mundo admira realmente se queda opacada con lo que sale de tu corazón y esa luz que te sale de adentro. La verdad es que no estaba preparado para despedirte”, dijo Henry Bustamante entre lágrimas al despedir a su amiga y colega.

La presentadora conocida como ‘La Caramelo’ también aseguró que se retira del programa sin un plan específico.

“Hoy también se están enterando mis compañeros porque me ha gustado mantenerme en perfil bajo y tampoco para generar especulaciones de que me vaya a otro canal, solo me retiro de la televisión por algún tiempo”, dijo.

Jaramillo no dejó de recordar a Efraín Ruales, el actor, músico y presentador que fue asesinado en enero de 2021 al salir de un gimnasio en Guayaquil.

“Jamás puede existir el olvido con alguien que te marca la vida. No porque ya no duela, porque siempre va a doler. Un hecho tan injusto siempre va a doler, pero he querido hacerlo así por primero respeto a su memoria (…) y segundo por respeto a su familia”, explicó la presentadora.