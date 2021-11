Cristina Aguilera sorprende a Rubén Blades con Camaleón

Sorprendido. Así se quedó el panameño Rubén Blades y decenas de ecuatorianos tras escuchar a Christina Aguilera en la gala de los Premios Grammy.

La cantante estadounidense y de ascendencia ecuatoriana interpretó -el pasado 18 de noviembre del 2021- el tema Camaleón. Lo hizo con un arreglo, especie de pasillo ecuatoriano.

Aguilera nació en Estados Unidos hace 40 años. Es hija del ecuatoriano Fausto Aguilera y de Shelly Loraine Fidler, de origen irlandés.

En una visita al país -en septiembre del 2015- la cantante y compositora mencionó que: Es parte de mi sangre y parte de mi herencia, y parte de mi pueblo. En esa ocasión llegó al Ecuador para apoyar la lucha en contra de la desnutrición infantil en varias zonas alejadas.

Además de recordar sus orígenes, Aguilera aprovechó la gala para reconocer el trabajo de Blades, leyenda viva de la salsa. El músico panameño, de 73 años, es reconocido y respetado en todo el mundo. De ahí el interés de decenas de artistas por compartir escenarios o grabar con el cantautor.

Had the best time performing for the most deserving Person of the Year, Ruben Blades! Can’t wait to continue the celebration tonight at the @LatinGRAMMYs!! #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/0aq5dq6gkp